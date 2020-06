Abflug von der A 45 ausgerechnet am Geburtstag

Von der A 45 abgekommen, überschlagen und laut Feuerwehr erst 40 Meter von der Straße entfernt zum Liegen gekommen: der total demolierte Audi eines 44-Jährigen. Foto: Feuerwehr Hüttenberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Hüttenberg/Wetzlar (kel). Unsanft und abrupt endete die Fahrt eines 44-jährigen Berliners - ausgerechnet an seinem Geburtstag - am Pfingstmontag auf der A 45. Gegen 22 Uhr kam der Mann, der in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs war, kurz vor der Autobahnabfahrt Wetzlar Süd aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und blieb laut Angaben der Hüttenberger Feuerwehr erst rund 40 Meter von der Autobahn entfernt auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer konnte sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbst aus seinem rauchenden Wagen befreien, wurde aber später zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi A4, mit dem der Mann unterwegs war, hat nach Polizeiangaben nur noch Schrottwert.

Audi hat nach dem Unfall nur noch Schrottwert

Mit 37 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen sicherten die Feuerwehren aus Hüttenberg und Rechtenbach, zusammen mit der Autobahnpolizei aus Butzbach die Einsatzstelle ab, leuchteten den Unfallort aus, damit ein Abschleppunternehmen den Wagen bergen konnte.