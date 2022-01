Alexander Steinmetz und sein Kampf gegen Morbus Crohn

Alexander Steinmetz lebt in Volpertshausen, verbrachte aber seine ersten Jahre seines Lebens in NiederwetzBeim dortigen SV fing er auch mit dem Fußballspielen an. Von dort wechselte er zum RSV Büblingshausen, ehe er schließlich in der C-Jugend bei den Kickers Offenbach anheuerte. Weitere Stationen im Juniorenbereich waren der VfB Marburg und im letzten Jahr wieder der RSV Büblingshausen. Nach einer Saison bei den Aktiven des SC Waldgirmes II schloss er sich ein drittes Mal dem RSV an. Der 29-Jährige ist mit Freundin Fabienne verlobt, in diesem Jahr soll die Hochzeit stattfinden. Sohn Theo ist mittlerweile zehn Monate alt. Alexander Steinmetz arbeitet als Sozialpädagoge an der Lotte-Schule in Wetzlar. In seiner Freizeit treibt er gerne Sport, trifft sich mit Freunden oder verbringt Zeit mit der Familie. Im Alter von 13 Jahren diagnostizierten die Ärzte Morbus Crohn bei ihm. (tis)