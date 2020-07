Aljoscha startet mit dem Lied „Walk The Way“

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG-RECHTENBACH - (red). Die Produktion der 13. Staffel von „Dein Song“ (ZDF, KiKa) ist am 22. Juli auf Schloss Biebrich in Wiesbaden gestartet. Mit kreativen Kompositionen von Rock und Pop über Jazz bis hin zu Sprechgesang möchten 14 junge Songwriter und zwei Songwriting-Duos im Alter von 10 bis 18 Jahren bei den Auftakt-Castings begeistern. Mit dabei ist Aljoscha (16) aus Rechtenbach. Er startet mit dem Titel „Walk The Way“.

Wer setzt sich vor der prominenten Jury durch und ergattert das begehrte Ticket für die nächste Runde? Neben dem Musiker Angelo Kelly, „MIA.“-Frontfrau Mieze Katz und „Tonbandgerät“-Sänger Ole Specht, möchte Singer-Songwriterin Lotte als neues Jury-Mitglied und ehemalige „Dein Song“-Patin ihre musikalischen Erfahrungen mit den jungen Songwritern teilen.

Während nach der Jury-Entscheidung für einige Künstler die musikalische Reise schon auf Schloss Biebrich beendet sein wird, wartet auf die glücklichen Casting-Gewinner im Herbst eine besondere Überraschung: das neue Komponistencamp in Österreich. Die Nachwuchskomponistenreisen für einige Tage in ein atemberaubendes Alpenpanorama, um in luftiger Höhe mit der „Dein Song“-Band weiter an ihren Kompositionen zu arbeiten und musikalische Gipfel zu erstürmen.

Nur für acht junge Songwriter erfüllt sich anschließend der Traum, ihren Song mit einem prominenten Musikpaten weiterzuentwickeln und zu perfektionieren. Höhepunkt für die Finalisten ist der gemeinsame Auftritt mit ihren Paten im großen „Dein Song“-Live-Finale.