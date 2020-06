"Alte Gärtnerei" in Rechtenbach ist nun offiziell

Ulrich Weber, Rüdiger Baumer und Friedrich Weidmann (v. r.) zusammen mit den Anwohnern, die ihrem Nachwuchs applaudieren, der zur offiziellen Eröffnung der Straße das Absperrband durchschneidet. Foto: Heike Pöllmitz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG-RECHTENBACH (hpz). Am Freitag wurde in Rechtenbach die Straße "Alte Gärtnerei" offiziell an die Anlieger übergeben. Leider war kein Vertreter der Gemeinde gekommen, doch Ulrich Weber Geschäftsführer der Firma Ernst Weber Hoch- und Tiefbau, die das Areal im Dezember 2016 von der Familie Weidmann kaufte, das Baugebiet entwickelte und schlussendlich auch die Häuser baute, konnte den Anwohnern ihre noch anstehenden Fragen auch beantworten. "Die Beschilderung wird zügig kommen wie auch die Bepflanzung, Parkplätze in markierten Zonen wird es ohnehin geben, da die Straße wegen der durchgezogenen Bordsteinkante eine Spielstraße ist und der Gehsteig oben wird gemacht, wenn die weitere Planung der Gemeinde steht", erklärte Weber, der zusammen mit seinem Mitarbeiter Rüdiger Baumer gekommen war. "Die Häuser sind gebaut und bezogen, es hat sich schon eine harmonische Nachbarschaft entwickelt, es ist Zeit, für die Außenanlagen und, ein schöner Anlass, diese Straße offiziell an die Anwohner zu übergeben", sagte Weber und hieß auch Friedrich Weidmann willkommen, dessen Familie hier ursprünglich seinen Gärtnereibetrieb hatte und auch Namensgeber für die Straße ist. Zum freudigen Anlass gab es von der Firma Weber auch noch 500 Euro für ein Straßenfest, das nach dem Kontaktverbot der Corona-Pandemie zum Auftakt stattfinden soll. Weber erinnerte an das erste Haus, das schon fast fertig war, bevor das Baugebiet überhaupt offiziell frei gegeben war. "Bauland ist knapp in Hüttenberg, die Nachfrage groß, und die Ferienzeit in der nahen Schule war natürlich günstig", sagte Weber zum "Frühstart".

Zehn Jahre hatte das Gelände brach gelegen und die Gemeinde war froh, dass sich etwas tat. Insgesamt entstanden neun Bauplätze mit insgesamt 5310 Quadratmetern. Planung und Abstimmungsterminen mit der Gemeinde folgte Ende März 2018 die Erschließung und im August war Baubeginn. "Heute nach gut zwei Jahren ist auch der Straßenendausbau fertig und wir können auf ein gelungenes Baugebiet blicken", freute sich Weber.