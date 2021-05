An Feuerwehr-Rallye durch Hüttenberg teilnehmen

Wie einst die Feuerwehr: Wasser aus dem Kleebach schöpfen ist eine der Aufgaben bei der Ralley durch den Ort. Leonie und Jannik Rücker aus Weidenhausen und ihre Eltern haben sichtlich Spaß dabei. Foto: Manfred Adam /Feuerwehr Hüttenberg

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Für großen Andrang hat die Feuerwehr-Gemeinde-Rallye am Pfingstwochenende in Hüttenberg gesorgt. Deshalb haben sich die Veranstalter entschlossen, die Aktion für Kinder noch bis zum nächsten Wochenende zu verlängern.

Die Hüttenberger Feuerwehr hat für die Rallye mehrere Stationen im Ort aufgebaut. Diese können die Teilnehmer ohne Schnelltest und ohne Anmeldung absolvieren. Organisiert hat das Ganze die Mini-Feuerwehr. "In Zeiten der Pandemie ist es schwer Jugendarbeit bei den Jüngsten in der Feuerwehr, die Altersspanne der Mini-Feuerwehr beträgt sechs bis zehn Jahre, durchzuführen. Daher haben die Verantwortlichen einen Weg gesucht, die Kinder aus der Ferne zu beschäftigen und das Thema Feuerwehr zurück in die Köpfe der Kinder zu holen", schreibt Manfred Adam, bei der Hüttenberger Feuerwehr auch zuständig für die Pressearbeit.

Jeder Teilnehmer

bekommt eine Urkunde

Die einzelnen Stationen haben natürlich alle etwas mit dem Thema "Feuerwehr" zu tun. Kinder können sie gemeinsam mit ihren Eltern, aber auch in eigener Regie absolvieren. Dabei können sie sich ausprobieren und auch eine eigene kleine Geschichte schreiben. Dem Leitungsteam der Mini-Feuerwehr Hüttenberg mit Anja Spahn und Timo Viehmann sei es wichtig gewesen, diese Rallye für alle interessierte Bürger öffentlich zu gestalten.

Start und Ziel ist jeweils am Feuerwehrhaus im Ortsteil Hüttenberg (Brückenstraße 24). Die Startzeit ist frei wählbar. Im Ziel gibt es für jeden Teilnehmer eine Urkunde.