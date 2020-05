Ansage aus Wiesbaden: Bürgerentscheid zum Hüttenberger Hallenbad am 1. November

Stand jetzt, wird mit einem Bürgerentscheid am 1. November 2020 über die Zukunft des Hüttenberger Hallenbads entschieden. Archivfoto: Christian Keller

Hüttenberg. Dass über die Zukunft des Hüttenberger Hallenbads die Bürger entscheiden sollen, steht schon seit Anfang des Jahres fest. Der eigentlich dafür geplante Termin am 20. Juni war wegen Corona geplatzt. Doch die von vielen favorisierte Verschiebung des Termins auf die Kommunalwahl im März 2021 wird nicht kommen: Am Dienstag erreichte Bürgermeister Christof Heller (CDU) die entsprechende Entscheidung aus dem Innenministerium.

Teil der 10 000 Euro Kosten

hätte man sparen können

Und das bleibt bei seiner Linie und gibt vor, dass am 1. November 2020 die Hüttenberger an die Wahlurnen gehen sollen. "Es ist laut Ministerium nicht möglich, den Termin auf die Kommunalwahl zu verschieben", erklärte Bürgermeister Heller am Dienstag gegenüber dieser Zeitung. Das sei bitter, denn nicht nur einen Teil der rund 10 000 Euro Kosten für die Vorbereitung und Durchführung des Entscheids hätte man so sparen können, "wir hätten bei einem Termin zusammen mit der Kommunalwahl natürlich auch eine entsprechend hohe Beteiligung der Bevölkerung erwartet", sagt Heller. Sowohl Befürworter eines Neubaus als auch Kritiker hatten sich zuvor positiv dazu geäußert, den Bürgerentscheid mit der Kommunalwahl zusammenzulegen.

Wirklich nachvollziehen kann Heller die Entscheidung aus Wiesbaden nicht. "Wir hatten hier in der Verwaltung eine ganz andere Auffassung." Gemeint ist die coronabedingte Änderung des Kommunalwahlgesetzes im März. Die sieht vor, dass "(...) ein Bürgerentscheid, der von April bis Oktober 2020 durchzuführen ist, nicht vor dem 1. November 2020" stattfindet. Damit war der von den Gemeindevertretern bisher bestimmte Termin ohnehin obsolet und auch die entsprechende Frist, innerhalb der ein Bürgerbegehren stattfinden müsste, verstrichen.

Ob die Frist jetzt nur einen Tag verstrichen sei oder mehrere, mache aus Hellers Sicht keinen Unterschied, weshalb also nicht auch den Termin verschieben.

Das Innenministerium sieht das anders, also wird - Stand jetzt - am Sonntag, 1. November, in Hüttenberg entschieden, ob der Beschluss, ein neues Hallenbad zu bauen, bestehen bleibt oder gekippt wird.