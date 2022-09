Äpfel sind reif: Startschuss für Hüttenberger Kelterfreunde

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG-VOLPERTSHAUSEN - Sämig läuft der frisch gepresste Apfelsaft aus der Kelter in einen Eimer. Es ist Keltersaison in Hüttenberg. Die Kelterfreunde haben im Dorfgemeinschaftshaus von Volpertshausen in der Rheinfelser Straße begonnen, Äpfel, Birnen, Quitten und Trauben zu keltern und daraus Saft zu pressen.

Erste Kunden in diesem Jahr sind Wolfgang und Alexander Christ aus Naunheim. Vater und Sohn haben drei Zentner Äpfel, gemischt mit Birnen, dabei. "Normalerweise keltern wir beim Obst- und Gartenbauverein Waldgirmes. Aber da fällt das Keltern in diesem Jahr aus", erzählt Wolfgang Christ. Deshalb hat er sich einen Termin in Volpertshausen gesichert. "Die Äpfel fallen schon von den Bäumen", schildert der Naunheimer. Er hat vier alte Korbflaschen mitgebracht, um die 85 Liter frisch gepressten Saft mit nach Hause zu nehmen. Außerdem ist er auch verantwortlich, den Trester, also die Apfelreste zu entsorgen. "Bei uns ist gerade ein Schäfer in Naunheim. Der will die Reste an seine Schafe verfüttern", freut er sich über die Verwendung des Tresters.

Dieter Mallon und Jan Neumann an der Keltermaschine mit Arnika und Heiko Rühl, die ihr geerntetes Obst einfüllen. (Foto: Lothar Rühl)

An der Keltermaschine, die der Gemeinde Hüttenberg gehört, sind an diesem Tag Jan Neumann, Sandra Olbrich und Dieter Mallon im Dienst.

Nur wenige können Maschine technisch warten

Eugen Balke und Roland Trebert füllen den Trester in mitgebrachte Behälter. Foto: Lothar Rühl

"Die Kelterfreunde haben etwa 20 aktive Mitglieder", erläutert der 72-jährige Neumann. Als der Physiker vor zehn Jahren in den Ruhestand trat, hat er ehrenamtliche Aktivitäten gesucht. So kam er auch zu den Kelterfreunden, die den Betrieb und die Wartung der Apfelkelter von der Gemeinde übernommen haben. Nur wenige Mitglieder sind in der Lage, die Maschinen technisch zu warten, erläutert Neumann. Er ist einer von insgesamt drei Personen, wobei sich der Dritte derzeit in Ausbildung befindet.

Wolfgang und Alexander Christ haben ihr Obst aus ihren Säcken in die Waschstation eingefüllt. Ein Förderband nimmt die Früchte aus dem Wasser und führt sie in die Zerkleinerungsmaschine, den Muser. Die Birnen bringen Probleme mit sich. Während die Äpfel im Wasserbad oben schwimmen, sinken die Birnen nach unten und verstopfen den Weg des Förderbandes. Hier muss Neumann per Hand die Früchte weiterbefördern. Bei der letzten Station werden die Apfelstücke ausgepresst. An der Rückseite verlässt der Trester die Maschine. Seitlich steht Sandra Olbrich und lässt den Saft in einen Eimer fließen. Ist der Eimer voll, füllt sie den Saft in die mitgebrachten Flaschen und Kanister. 25 Cent pro Liter nimmt der Verein für das Keltern von Äpfeln, Birnen und Quitten. Für Trauben beträgt der Betrag 50 Cent je Liter.

Kaum sind die Naunheimer mit ihrem Apfelsaft auf dem Heimweg, steht schon Roland Trebert mit seinem gepflückten und gesammelten Obst vor der Tür. Als Helfer hat er sich Eugen Balke mitgebracht. "Schön, dass ich hier Apfelsaft aus den eigenen Äpfeln gewinnen kann", erläutert Trebert. Von vier Bäumen hat er sechs Zentner Obst geerntet, die ihm schmackhafte Flüssigkeit bringen. In Plastikkanistern nimmt er den Saft mit nach Hause. Für das Keltern hat er 50 Euro bezahlt, einschließlich Plastikpackungen für das Einfüllen des Saftes in das "Bag-in-Box"-System.

Roland Trebert und Eugen Balke tragen die Säcke voller Äpfel zur Kelter. (Foto: Lothar Rühl)

Günter Schechinger kommt mit dem Handkarren, er hat eineinhalb Zentner geerntet. Den Apfelsaft füllt er in alte Milchkannen ein. Sieben Stunden steht Neumann an der Maschine, greift ein, wenn es Schwierigkeiten gibt. Noch bis Ende Oktober wollen die Kelterfreunde heimisches Obst in Saft verwandeln. Einige belassen es bei Saft, andere setzen Apfelwein an.

Neumann erklärt Sandra Olbrich die Maschine mit ihren vielen Knöpfen. "Das ist der wichtigste Knopf, der Notschalter", erläutert er und macht mit vielen andere Bedienelementen vertraut. "Sandra ist mein Lehrling", sagt der Senior grinsend.

Arnika und Heiko Rühl aus Reiskirchen haben ein Gartengrundstück mit sechs Apfelbäumen. Vom Nachbarn stammen die Birnen in den Körben. "Mit den Birnen wird der Apfelsaft lieblicher", erläutern die Rühls. Am Ende des Kelterprozesses bleibt noch die Aufgabe, den frisch gepressten Saft zu kosten. "Gut", befindet so mancher, wenn er mit der Zunge schmeckt, was aus seinen selbst gepflückten Früchten geworden ist.

Ist der letzte Kunde weg, bleibt für die Kelterfreunde noch eine Tätigkeit: Die Kelter und der Raum müssen gereinigt werden. "Das kann schon mal zwei Stunden dauern", erklärt Neumann, der sich für diese Saison an drei Tagen für den Dienst eingetragen hat. "Ich keltere immer in der Woche, als Rentner habe ich dafür Zeit", schildert Neumann, der es wichtig findet, Streuobstwiesen zu pflegen und zu erhalten. Dazu gehöre eben auch das Keltern.

Sandra Olbrich füllt den frisch gepressten Saft in die mitgebrachten Behälter. (Foto: Lothar Rühl)

Der deutsche Pomologen-Verein spricht sich dafür aus, dass die Äpfel noch an den Bäumen hängen bleiben. Ihnen fehle vielfach der Saft. "Jetzt können die Äpfel über die Blätter den Regen direkt aufnehmen", sagt Landessprecher Werner Nussbaum (Schöneck im Main-Kinzig-Kreis). "Jeder Tropfen wird aufgenommen", erklärt Nussbaum. Dennoch erwartet er trotz des trockenen Sommers eine mittelprächtige bis sehr gute Ernte in diesem Jahre.

In einem Seitenraum haben die Kelterfreunde eine mobile Kelter stehen. "Damit gehen wir in sechs Kindergärten und zeigen den Kindern das Pressen des Obstes", sagt Neuman. Auch er ist einige Jahre mit in die Kitas gegangen. "Die Kinder lernen, dass Apfelsaft nicht aus viereckigen Verpackungen kommt, sondern aus Äpfeln gewonnen wird", freut er sich, wenn die Mädchen und Jungen staunend vor der Maschine stehen.

Wer in Volpertshausen sein Obst keltern lassen möchte, muss einen Termin telefonisch von Montag bis Freitag in der Zeit von 17 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0151-50887824 vereinbaren.