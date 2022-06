Autoschlösser verklebt

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Unbekannte Täter haben in Hochelheim zwei Fahrzeuge mit Sekundenkleber beschädigt. Am Montag, 6. Juni, gegen 14 Uhr fand der Fahrer einer weißen VW T4 Caravelle die Schlösser und Griffe seines Busses verklebt vor. Dieser stand in der Lahnstraße auf Höhe der Hausnummer 12. Im Zeitraum von Mittwoch, 8. Juni, gegen 18 Uhr bis Donnerstag, 9. Juni, gegen 10 Uhr verklebten die Unbekannten offensichtlich auch noch die Schlösser und Griffe eines roten VW Golfs. Dieser stand in Höhe der Hausnummer 18. Die Polizei Wetzlar bittet Zeugen, sich unter Telefon 0 64 41-91 80 zu melden.