Samstag, 18.07.2020 - 08:00
4 min
Bauland, Kitaplätze, Hallenbad: Christof Heller im Interview
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
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SOMMERINTERVIEWS 2020
Wo sind die drängendsten Probleme? Was steht als nächstes an und was bedeutet die Corona-Pandemie für Ihre Kommune? Die Redakteure dieser Zeitung haben bei den Rathauschefs aus der Region nachgefragt. Die Interviews veröffentlichen wir über den Sommer in loser Reihenfolge.
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