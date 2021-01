Brand in Lagerhalle in Hüttenberg: Zwei Mitarbeiter verletzt

Die Feuerwehr konnte bei dem Brand in Rechtenbach Schlimmeres verhindern. Foto: Jörg Fritsch

HÜTTENBERG-RECHTENBACH - In einem holzverarbeitenden Betrieb im Industriegebiet Schmalheck in Rechtenbach ist es am Donnerstagmorgen zu einem Brand gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache fing ein Fertigungstisch Feuer. Zwei Mitarbeiter der Firma wurden dabei nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Die beiden 34 und 59 Jahre alten Männer hatten Rauch eingeatmet und mussten vor Ort in einem Rettungswagen behandelt werden.

Wie Eric Schindler, der zuständige Gemeindebrandinspektor von Hüttenberg, auf Anfrage erklärte, erreichte der Alarm die Leitstelle um 7.49 Uhr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten rund zehn Quadratmeter der Lagerhalle gebrannt. Auf mehrere Gasflaschen, die dort gelagert wurden, habe das Feuer aber glücklicherweise nicht übergegriffen.

Die Halle selbst wurde bei dem Geschehen nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Untersuchungen zur Brandursache dauern laut Mitteilung derzeit an. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, muss ebenfalls noch ermittelt werden.