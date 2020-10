Braunfels und Hüttenberg schließen Sporthallen

Geschlossen: Braunfels und Hüttenberg stellen den Sport- und Übungsbetrieb in städtischen Einrichtungen ein. Symbolfoto: Dagmar Jährling

BRAUNFELS/HÜTTENBERG - Braunfels/Hüttenberg (red). Immer mehr Kommunen ziehen Konsequenzen aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen und schließen ihre Sporthallen. Am Dienstagnachmittag teilte zunächst die Stadt Braunfels mit, dass alle städtischen Einrichtungen für den Sport- und Übungsbetrieb bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Das sind die Mehrzweckhallen in den Stadtteilen Altenkirchen, Bonbaden, Philippstein und Tiefenbach sowie die Gymnastikhalle in Neukirchen.

Ähnliche Konsequenzen zog am Dienstag auch die Gemeinde Hüttenberg: Zunächst bis zum 11. November wird die Trainingshalle Hüttenberg, in der auch der Handball-Zweitligist TV Hüttenberg trainiert, genauso geschlossen, wie die Sporthallen in Rechtenbach und Volpertshausen. Das geht aus einem Schreiben des Facility Managements der Gemeinde hervor. Eine optimale Lüftung der Hallen sei nur mit einer mechanischen Lüftungsanlage gewährleistet, die nicht im Umluftbetrieb läuft und über Zeitschaltuhr beziehungsweise CO2-Messung gesteuert wird. Diese Eigenschaften würden aber von keiner der genannten Hallen erfüllt, daher die Schließung.