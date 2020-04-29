Mittwoch,
29.04.2020 - 19:30
2 min
Bürgerentscheid zum Hüttenberger Bad jetzt im November
Den für den 21. Juni geplanten Bürgerentscheid zum Hallenbad hat die Corona-Pandemie vorerst verschoben. Die aktuelle Gesetzeslage sieht jetzt einen Entscheid für den 1. November vor.
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
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