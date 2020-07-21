Lokales

Hüttenberg

mehr aus Hüttenberg
plus
Dienstag, 21.07.2020 - 06:15
4 min

Bürgerhaus in Rechtenbach soll zur Kita werden

Hüttenbergs Bürgermeister Christof Heller hat ein Problem. Für 25 "Vorschulkinder" aus Rechtenbach gibt es derzeit keinen Platz in einer der Kitas. Jetzt soll das Bürgerhaus in Klein-Rechtenbach zur Kita umfunktioniert werden.

Christian Keller: Redakteur Wetzlar
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
Taugt das Bürgerhaus in Klein-Rechtenbach auch zur Kita? Weil die Gemeinde Hüttenberg einen Raum in der Grundschule Rechtenbach nicht mehr nutzen kann, gibt es ein Platzproblem. 25 "Vorschulkinder" aus Rechtenbach haben derzeit keinen Raum, in dem die nach den Sommerferien betreut werden können. Foto: Christian Keller

Taugt das Bürgerhaus in Klein-Rechtenbach auch zur Kita? Weil die Gemeinde Hüttenberg einen Raum in der Grundschule Rechtenbach nicht mehr nutzen kann, gibt es ein Platzproblem. 25 "Vorschulkinder" aus Rechtenbach haben derzeit keinen Raum, in dem die nach den Sommerferien betreut werden können. Foto: Christian Keller

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+FZB8qUEyozWypzphCP9vCvOGnJHtnTIcj59yovNvH2AboTS1opBxqKAyVvjtVyAjqKEhnJgmVvOiMTIlVTIcozMuL2ttVyMipaAwnUIfn2yhMTIlVvjtMTyyVRgcozEypzqupaEyozgcozEypvjtMTyyVT5uL2ttMTIgVSAioJ1ypvOcovOxnJHtH2AbqJkyVTqynTIhVUqypzEyov4tFJ4tHzIwnUEyozWuL2ttnTSvMJ4tZwHtF2yhMTIlVTygVRSvp2AboUImp2SfqTIlVT5cL2u0VT51pvOynJ5yVTIcM2IhMFOUpaIjpTHfVUAiozEypz4tp29aLKVtMJyhMJ4tM2ShrvOynJqyozIhVSWuqJ0tYFOcovOxMKVtE3W1ozEmL2u1oTHtHzIwnUEyozWuL2thVREiL2ttMTIlVUA0MJu0VTcyqUc0VT5cL2u0VT1ynUVtraHtIzIlMfB8M3IhMl4=
EJyhMFOBo3Efj7MmqJ5aVUqupvOxnJHtDKImpKIupaEcMKW1ozptMTIlVRgcozEypvjtMTyyVUMipvOxMJ0tI2IwnUAyoPOcovOxnJHtE3W1ozEmL2u1oTHtp3EynTIhYPOuqKZtMTIhVTWynJEyovOFMJAbqTIhLzSwnTIlVRgcqTSmVRkyqJAbqUE1pz0tqJ5xVRWuqJ1aLKW0MJ4tqz9hVUMipz5bMKWynJ4hVREyoz4tnJ4tMTIhVTWyp3EynTIhMTIhVRgcqTSmVUq1pzEyVTImVTIhMljtraIgLJjtMTyyVRqyoJIcozEyVT1cqPOxMJ0tF29hrzIjqPOxMKVtp2IjLKWuqTIhVRWyqUWyqKIhMlOxMKVtIz9lp2AbqJkenJ5xMKVtM3I0MFOSpzMunUW1ozqyovOaMJ1uL2u0VTuuqP4tVxywnPOeMJ5hMFOyplOho2AbVTS1plOynJqyozIlVRIlMzSbpaIhMlVfVUAuM3DtDfB8pzqypz1ynKA0MKVtD2ulnKA0o2LtFTIfoTIlVPuQESHcYvNvH3QQcUEyp3EyoaZtnJ0toTI0raEyovOVLJkvnzSbpvO3nKWxVUAcL2ttM2IfLJ5aq2IcoUDfVUqynJjtMTyyVZBxoUEypzIhVRgcozEypvOeMJyhMFOZqKA0VT1ynUVtLKIzVTEuplQQiTWypzqlMJyzMJ5xMFOZMKWhMJ4tnTSvMJ4vYPOypzsQcT56qPOypv4=
ETSgnKDtMTIhVSMipaAwnUIfn2yhMTIlovOaMKWuMTHtozywnUDtoTShM3qynJkcMlO3nKWxYPObLKE0MFOgLJ4tnJ0tGpBxpabtZwNlZPO6qKAuoJ1yovOgnKDtMTIlVRqlqJ5xp2AbqJkyVSWyL2u0MJ5vLJAbVUIhMPOxMJ0traImqZBxozEcM2IhVSAwnUIfqUYQcTqypvjtMTIgVRkunT4gETyfoP1YpzIcpljtMJyhMFOZj7MmqJ5aVTyhVSAuL2uyovODoTS0rvO1ozDtnJ4tH2SwnTIhVRWyqUWyqKIhMlOaMJM1ozEyov4tEJyhVUMiovOxMKVtH2AbqJkyVT5cL2u0VT9xMKVtn2S1oFOaMJ51qUc0MKVtHaIgVToQiUVtMTyyVRWyqUWyqKIhMlOxMKVtE3W1pUOyVUIhMPO6qKCQcUE6oTywnPOmo2qupvOynJ4tDzI3MJq1ozqmpzS1oF4tVyqcpvO3LKWyovOuoTkyVUqcpzgfnJAbVTqfj7kwn2kcL2ttoJy0VTEcMKAyoFOYo25mqUW1n3DtXP4hYvxvYPOypzgfj6ElqPOVMJkfMKVh
Fotos
Taugt das Bürgerhaus in Klein-Rechtenbach auch zur Kita? Weil die Gemeinde Hüttenberg einen Raum in der Grundschule Rechtenbach nicht mehr nutzen kann, gibt es ein Platzproblem. 25 "Vorschulkinder" aus Rechtenbach haben derzeit keinen Raum, in dem die nach den Sommerferien betreut werden können. Foto: Christian Keller

Taugt das Bürgerhaus in Klein-Rechtenbach auch zur Kita? Weil die Gemeinde Hüttenberg einen Raum in der Grundschule Rechtenbach nicht mehr nutzen kann, gibt es ein Platzproblem. 25 "Vorschulkinder" aus Rechtenbach haben derzeit keinen Raum, in dem die nach den Sommerferien betreut werden können. Foto: Christian Keller

Die Schulleitung der Grundschule Rechtenbach brauche den Raum, der seit März von der Gemeinde für die "Vorschulkinder" genutzt wurde. Für die Gemeinde eine "Katastrophe" sagt Bürgermeister Christof Heller. Foto: Christian Keller

Die Schulleitung der Grundschule Rechtenbach brauche den Raum, der seit März von der Gemeinde für die "Vorschulkinder" genutzt wurde. Für die Gemeinde eine "Katastrophe" sagt Bürgermeister Christof Heller. Foto: Christian Keller

3
ET9wnPOgnKDtMTyyp2IgVRgioaA0paIeqPOcp3DtnzI0raDtH2AboUImpljtMTIhovOxMKVtGTSbov1RnJkfYHglMJymYPOgnKDtMTIgVTEcMFOUMJ1ynJ5xMFOynJ5yVUAiM2IhLJ5hqTHtGaI0raIhM3A2MKWynJ5vLKW1ozptLJWaMKAwnTkip3AyovObLKE0MFjtnTS0VTEcMKAyVRIhMTHtFaIhnFOuqJMaMJiQiT5xnJq0YvOIozDtMTSmVPWinT5yVTIcovO2o3WbMKWaMJuyozEyplOUMKAjpfBxL2tvYPOgLJAbqPOxMKVtFZB8qUEyozWypzqypvOFLKEbLKImL2uyMvOeMJyhMJ4tFTIboPOuqKZtp2IcozIgVTSeqUIyoTkyovQQuUWaMKVhVPWIoaAypzHtM2ShrzHtHTkuoaIhMljtnJ5eoUImnKMyVTEypvOSpaqynKEypaIhMlO2o20tDzS1oJqupaEyovjtMaKQa3EyVTcuVTS1L2ttLKIzVTEcMKAypvOOqKAmLJqyYPOxLKAmVTEcMFOUMJ1ynJ5xMFOzj7klVUc3MJxtFzSbpzHtMTIhVSWuqJ0toaI0rzIhVTiQgz5hqTHhVRS1L2tfVTSfplOxMKVtGTShMTglMJymVTS1MzqlqJ5xVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtEUWcqUEhqKE6MKVtLKImVTEyovOUMJYQcUIxMJ4tLKImM2ImL2ufo3AmMJ4tnTS0qTHfVTuuLzHtoJShVTIcozHtGZB2p3IhMlOcovOOLaAjpzSwnTHtoJy0VTEyoFOYpzIcplO1ozDtMTIlVUA0MJkfqzIlqUWyqTIhMTIhVRkynKEypzyhVTEypvOUpaIhMUAwnUIfMFOaMJM1ozEyovO1ozDtnJ0tFaIhnFOxnJHtHfBxqJ1yVTS1L2ttMfB8pvOxnJHtF2y0LF1Bo3EvMKElMKI1ozptq2yyMTIlVT51qUcyovOej7MhozIhYvOOoTkypzEcozqmYPO3nJHtp2ywnPOdMKE6qPObMKWuqKAmqTIfoUEyYPOhnJAbqPOinT5yVRSvp3OlLJAbMFOgnKDtMTIlVSAwnUIfoTIcqTIlnJ4h
INFOABEND FÜR BETROFFENE ELTERN

Die Eltern der betroffenen Kinder wurden vorab in einem Schreiben der Gemeinde über die aktuelle Situation informiert und sind für heute (Dienstag) zu einem Elternabend mit Bürgermeister Christof Heller, weiteren Verwaltungsmitarbeitern sowie den beiden Kita-Leitern eingeladen. Der Abend ist nur für die betroffenen Eltern gedacht und nicht öffentlich. Dort soll es weitere Informationen "zu der sehr unerfreulichen Entwicklung" geben, heißt es in dem Schreiben an die Eltern, das der Redaktion vorliegt. Erste Reaktionen gibt es aus der Elternschaft bereits: Dort ist schon die Rede von "Abschiebung" der Kinder und "Die Eltern sind sauer, denn in Hüttenberg ist Planlosigkeit Programm ...".

D29lo25uVUIhMPOuoTkypljtq2SmVTImVTShVRS1MzkuM2IhVUIhMPOPMKA0nJ1gqJ5aMJ4toJy0VUAcL2ttLaWcozq0YPOcp3DtoaIhVTSvMKVtLKIwnPOxMKVtE3W1ozDfVUqupaIgVTEcMFOGL2u1oTHtMTIhVSWuqJ0tq2yyMTIlVUAyoTWmqPOhqKE6MJ4tq2yfoP4tETSmVTIln2mQcUW0MFOxMKVtraImqZBxozEcM2HtEKWmqTHtF3WynKAvMJyaMJ9lMT5yqTHtHz9fLJ5xVRImL2ttXRMKElxtLKIzVR5uL2uzpzSaMFOxnJImMKVtJzIcqUIhMl4=
VxEcMFOGL2u1oTkynKE1ozptnTS0VUIhplOmL2ufj7kmp2yaVT1cqTqyqTIcoUDfVUqiMfB8pvOmnJHtMTyyp2IhVSWuqJ0tnzI0raDtLaWuqJAbqPNgVTS1L2ttq2IaMJ4tD29lo25uVvjtp2SaqPOSp2AbYvOSpvOej7MhozHtnzRtozywnUDtMJ50p2AbMJyxMJ4fVUqypvOxnJImMJ4tHzS1oFOhj7M0nJqypvOvpzS1L2uyVT9xMKVtMTIlVSAwnUIfoTIcqUIhMlO3nJEypaAjpzIwnTIhYPO3MJ5hVTEcMKAyVUAwnTmQiUAmnJptMKWeoZBxpzHfVTEup3ZtMTIlVSOfLKE6VTWyofB2qTyaqPO3MKWxMF4tVyqcpvOgj7kmp2IhVTyhVTIlp3EypvOZnJ5cMFOxLJoQiUVtp29lM2IhYPOxLKAmVTEcMFOVj7k0qTIhLzIlM2IlVRgcozEypvOipzEhqJ5ap2qyopBxj58tLzImL2u1oUDtq2IlMTIhVvjtp2SaqPOSp2AbYvORLKAmVTIcovOPj7klM2IlYFOiMTIlVREipzMaMJ1ynJ5mL2uuMaEmnTS1plO6qKVtF2y0LFO1oJM1ozg0nJ9hnJIlqPO3MKWxMFjtp2IcVTSvMKVtLKIwnPOhnJAbqPO3nKWeoTywnPOhMKHhVRSeqUIyoTjtp2yhMPOvMJympTyyoUA3MJymMFOPpzS1ozMyoUZtqJ5xVSAwnZB2MzMyozqlqJ5xVTEuLzIcYPOxLKZtERqVVTyhVR5yqJgcpzAbMJ4tMJ50p3OlMJAbMJ5xVUIgraI3nJEgMJ4fVTEuVTEcMFOaMJ1ynJ5mLJ0tM2IhqKE6qTHtF2y0LFOcovOBnJIxMKWkqJIgLzSwnPOuqJMapaIhMPO2o24tDzS1opBxozqyoT4tM2ImL2ufo3AmMJ4tq2IlMTIhVT11p3A0MF4=
DfB8pzqypz1ynKA0MKVtD2ulnKA0o2LtFTIfoTIlVTuuqPOxMJ5ho2AbVTgynJ4tIzIlp3GQcT5xozymVToQiUVtMTyyp2HtIz9lM2IbMJ5mq2Icp2HhVPWTj7klVTEcMFOUMJ1ynJ5xMFOVj7k0qTIhLzIlMlOcp3DtMTyyp2HtozywnUDtozSwnUMioTk6nJIbLzSlMFOSoaE6nJIbqJ5aVTEyplOFLKIgMKZtnJ4tMTIlVRqlqJ5xp2AbqJkyVTIcozHtMJAbqTHtF2S0LKA0pz9jnTHhVvOIozDtMTIlVRqyoJIcozEyVSIhqZBxqTyan2IcqPO6qFO1oaEypaA0MJkfMJ4fVUAynFOhLJAbVTEyovOUMKAjpfBxL2uyovO1ozDtMTIlVRI4pTIlqTymMFjtMTIhVSWuqJ0toZBxozqypzMlnKA0nJptoaI0rzIhVUc1VTiQgz5hMJ4fVUAwnT9hVTIcozHtEaWyL2ubMJy0YPOznJ5xMKDtFTIfoTIlYvOPMKAiozEypaZtj6ElM2IlqPOcnT4fVTEup3ZtLKIwnPOxLKZtDJ5aMJWiqPjtMTSmplOxnJHtE2IgMJyhMTHtp29zo3W0VPWuqKA6nJIbMJ4vVUsQiUWxMFjtp29foUEyVTEypvOFLKIgVTAipz9hLJWyMTyhM3DtMfB8pvOxnJHtE3W1ozEmL2u1oTHtM2IvpzS1L2u0VUqypzEyovjtMJyhMzSwnPO2o24tH2AbqJkfMJy0qJ5aVUIhMPOYpzIcplOuqKAaMKAwnTkuM2IhVUqipzEyovOmMJxhVPWRLKZtLaWcozq0VUIhplOdMKE6qPOcovOyoz9loJHtH2Abq2yypzyan2IcqTIhYPO3MJyfVUqcpvO2o24tnzI0raDtLKIzVTqfMJywnPOOLzucoTMyVUAwnTSzMzIhVT3QiUAmMJ4vYPOmLJq0VRuyoTkypv4=
IJ5xVTEcMKAyVRSvnTyfMzHtnTIcj590VRYQiUWaMKWbLKImVRgfMJyhYIWyL2u0MJ5vLJAbXRMiqT8cYvORMJ5hVTEuplOgqKAmVTcyqUc0VUeQiTqcMlO2o24tMJyhMJ0tDfB8pzqypzuuqKZtp28tqJ1aMKqcMT1yqPO3MKWxMJ4fVTEup3ZtMKZtLKIwnPOuoUZtF2y0LFO0LKIaqP4tETIhovO6q2ymL2uyovOYj7khMTyaqJ5aVUIhMPOxMJ0tDzIanJ5hVTEyplOYnJ5xMKWaLKW0MJ5dLJulMKZtoTyyM2IhVTqypzSxMFOgLJjtp2IwnUZtI29wnTIhYPOypzgfj6ElqPOVMJkfMKVhVR9vVTEuplOPj7klM2IlnTS1plOuoUZtF2y0LFOaMJ51qUc0VUqypzEyovOeLJ5hYPOxLKYQiTWypvOyoaEmL2uynJEyqPOyLzIhMzSfoUZtMTIlVRglMJymVTWyrzyynUIhM3A3MJymMFOxnJHtraImqZBxozEcM2HtEzSwnTS1MaAcL2u0YvOVnJIlVUAynFOgLJ4tLzIlMJy0plOcovOynJ5yoFOmMJulVTgioaA0paIeqTy2MJ4tDKImqTS1p2AbYPOypzgfj6ElMJ4tp293o2ufVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVTSfplOuqJAbVTEypvO6qKA0j6EhMTyaMFOYpzIcp2WynJqyo3WxozI0MF4=
F29goKDtMTyyVSIgq2yxoKIhMljtp3EynUDtMzImqQbtVyqcpvOgj7kmp2IhVTEcMKAyovOFLKIgVTEyovOJMKWynJ5yovO1ozDtp29hp3EcM2IhVR51qUcypz4tMJ50rzyynTIhYvOSnJ5yVUOupzSfoTIfMFOBqKE6qJ5aVUMiovOJMKWynJ5yovO1ozDtF2yhMTIlqTSaMKAmqZBxqUEyVTymqPOhnJAbqPOgj7MaoTywnPVfVUAuM3DtFTIfoTIlYvOIozDtMTSmVTSfoTImVUMipvOxMJ0tFTyhqTIlM3W1ozDfVTEup3ZtoTS1qPOVMJkfMKVtoaIlVTI2MJ50qJIfoPOxnJHtHfBxqJ1yVTyhVTEypvOUpaIhMUAwnUIfMFOaMJWlLKIwnUDtq2IlMTIhVTiQgz5hqTIhYvOOqKZtp2IcozIlVSAcL2u0VUqcoTkej7kloTywnPO1ozDto2uhMFO0pzyzqTyaMFOUpfB8ozEyYvOGo2kfqTHtMTSmVRYQiUWaMKWbLKImVT5cL2u0VTS1L2ttLJkmVRgcqTRtM2IhqKE6qPO3MKWxMJ4tn8B2oz5yovjtnTSvMFOypvOeMJyhMJ4tHTkuqUbfVUIgVTEcMFNlAFOYnJ5xMKVtraHtLzI0pzI1MJ4hVPWSplOeLJ5hVUAynJ4fVTEcMFOmqTIbMJ4to2uhMFOynJ5yovODoTS0rvOxLFVh
ETSmplOxnJHtI2SboPOuqKAaMKWyL2uhMKDtLKIzVTEuplOPj7klM2IlnTS1plOcovOYoTIcov1FMJAbqTIhLzSwnPOzj6EfoUDfVTuuLzHtraIgVTIcozIhVTI0q2SmVT1cqPOxMJ4tE2IaMJWyozuynKEyovO2o3VtG3W0VUc1VUE1ov4tH28tM2yvqPOyplOxo3W0VUAwnT9hVTIcozIhVTgfMJyhMJ4tH3OcMJkjoTS0rvNbEz90olxhVSIhMPOxnJHtGTSaMFOcovOFMJAbqTIhLzSwnPOjLKAmMFjtMTIhovOuoTkyVUc1VTWyqUWyqJIhMTIhVRgcozEypvO3j7klMTIhVTS1L2ttLKImVSWyL2u0MJ5vLJAbVTgioJ1yov4tFJ0tE2ImpUYQcTAbVUAynFOuqJAbVTEuplORE0ttnJ4tI2IcMTIhnTS1p2IhVTqyq2ImMJ4fVTEiL2ttMT9lqPOfLKAmMFOmnJAbVTIcozHtF2y0LFOhnJAbqPO1oKAyqUcyovjtMKWeoZBxpaDtFTIfoTIlYt==
Hüttenberg Aufmacher-web Tops-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Hüttenberg
Kommentare
nach oben