Dienstag, 21.07.2020 - 06:15
4 min
Bürgerhaus in Rechtenbach soll zur Kita werden
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
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INFOABEND FÜR BETROFFENE ELTERN
Die Eltern der betroffenen Kinder wurden vorab in einem Schreiben der Gemeinde über die aktuelle Situation informiert und sind für heute (Dienstag) zu einem Elternabend mit Bürgermeister Christof Heller, weiteren Verwaltungsmitarbeitern sowie den beiden Kita-Leitern eingeladen. Der Abend ist nur für die betroffenen Eltern gedacht und nicht öffentlich. Dort soll es weitere Informationen "zu der sehr unerfreulichen Entwicklung" geben, heißt es in dem Schreiben an die Eltern, das der Redaktion vorliegt. Erste Reaktionen gibt es aus der Elternschaft bereits: Dort ist schon die Rede von "Abschiebung" der Kinder und "Die Eltern sind sauer, denn in Hüttenberg ist Planlosigkeit Programm ...".
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