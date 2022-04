Christen an Lahn und Dill feiern Ostern (fast) wie vor Corona

Im Naturschutzgebiet "Weinberg" beim Hofgut Magdalenenhausen tragen Christen am Karfreitag ein großes Kreuz und erinnern damit an den Kreuzweg Jesu. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

WETZLAR/BRAUNFELS/SCHÖFFENGRUND/HÜTTENBERG/LAHNAU/ WETTENBERG - Wetzlar/Braunfels/Schöffengrund/Hüttenberg/Lahnau/ Wettenberg (bkl). Ostergottesdienste im Kirchengebäude, Familiengottesdienste mit Ostereiersuchen im Anschluss, Osterfeuer vor der Kirche, gemeinsames Frühstück nach der Feier der Osternacht, musikalische Gottesdienstgestaltung - all dies war in diesem Jahr wieder möglich. Coronabedingte Abstandsregeln und Maskenpflicht gehörten trotzdem zum Osteralltag bei kirchlichen Veranstaltungen dazu. Für die mehr als 50 evangelischen Kirchengemeinden in der Region an Lahn und Dill war es eine große Freude, das älteste Fest der Christenheit fast wieder so feiern zu können wie vor der Pandemie. Wir geben einen Überblick über die Veranstaltungen der vergangenen Tage.

W Die Osterbotschaft

"Beim Abendmahl im Ostergottesdienst zünden wir das Friedenslicht an", sagte Superintendent Hartmut Sitzler in der Kröffelbacher Kirche. "Es müsste doch eigentlich Frieden sein an Ostern, Frieden für alle Menschen von Feuerland bis Wladiwostok." In seiner Osterbotschaft, die als Video auf der kreiskirchlichen Homepage zu sehen ist, beschäftigt sich der Theologe mit der Geschichte vom "Ungläubigen Thomas" aus dem Johannes-Evangelium. "Je tiefer der Zweifel und die Fragen sind, desto tiefer kann einen dann auch der Auferstandene treffen und berühren", sagt der Superintendent.

W Gottesdienste im Wetzlarer Dom

Im Wetzlarer Dom erlebten Christen am Ostermontag mit Kantor Dietrich Bräutigam und Pfarrer Siegfried Meier nach zwei Jahren Pause wieder einen fröhlichen Kantatengottesdienst.

Pfarrer Björn Heymer (2.v.r) tauft Sarah Keiner (v.l.), Mia Ehlen und Greta Groß während der Osternacht. Küster Bodo Jaekel zündet die Osterkerze an. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

Die Osternacht hatte im Dom mit Lesungen und liturgischen Gesängen der Kantorei in der dunklen Kirche begonnen. Ihren Fortgang nahm die Auferstehungsfeier mit dem Entzünden der Osterkerze. Drei Jugendliche, die im Gottesdienst getauft wurden, trugen das Osterlicht in die Reihen der Gottesdienstbesucher, sodass der Dom schließlich vom Licht der vielen Kerzen ganz hell wurde. Pfarrer Björn Heymer taufte die drei Mädchen mit Jordanwasser, das er von einer Pilgerreise kürzlich aus Israel mitgebracht hatte.

W Wißmarer Osterkerze

In Wißmar erlebte die Gemeinde den Übergang vom Dunkel zum Licht nicht nur durch das Osterlicht, das, an der großen Osterkerze entzündet, durch die Reihen gereicht wurde, sondern auch durch den Sonnenaufgang, dessen Licht durch die Kirchenfenster strahlte. Der Abendmahlsgottesdienst hatte um 5.30 Uhr im zu dieser Zeit noch dunklen Kirchenraum begonnen. Ein Posaunenquartett unter Leitung von Andreas Gramm begleitete die traditionellen Auferstehungschoräle.

"Die Ostergeschichte der Emmausjünger ist wichtig für Menschen, die in ihrem Leben einen schlimmen Schlag erlebt haben", zeigte sich Pfarrerin Alexandras Hans überzeugt. Das gelte auch für die Menschen der Ukraine. "Diese Ostergeschichte weist nicht den Weg in eine Idylle, sondern den Weg in die Verantwortung. Und der Auferstandene geht mit." Nach dem Gottesdienst traf sich die Gemeinde zu einem gemütlichen Osterfrühstück.

W Krofdorfer Osternachtsfeier

Die Osternachtsfeier mit Abendmahl, Lichtaktion und Tauferinnerung in Krofdorf hatte um 22 Uhr am Osterfeuer vor der Margarethenkirche begonnen. Konfirmandinnen lasen einen Text über den Jünger Petrus, der Jesus verleugnete. Nach dem Einzug unter Gebet und Gesang in die Kirche folgten weitere Textlesungen von Pfarrerin Dagmar Krauth-Zirk und Gemeindegliedern sowie musikalische Beiträge mit Flöte, Trompete und Orgel. In seiner Predigt sprach Pfarrer Christoph Schaaf über die neue Zeit, die in der Osternacht angebrochen sei, neues Leben hervorbringe, allen irdischen Mächten die Macht nehme und ein angstfreies Leben möglich mache. Nach dem Gottesdienst gab es draußen am Osterfeuer Tee, selbst gebackenen Osterzopf und Ostereier.

W Osterspaziergang Niedergirmes

"Weil die Frauen nach der biblischen Geschichte am Ostermorgen zum Grab gegangen sind, haben wir für Ostersonntag früh einen Spaziergang von der Christuskirche auf den Simberg geplant, der aufgehenden Sonne entgegen", erklärte Ellen Wehrenbrecht, Pfarrerin in Niedergirmes. Oben angekommen las die Seelsorgerin die entsprechenden Bibelverse aus dem Markusevangelium und sang mit der Gemeinde den alten Osterchoral "Christ ist erstanden."

W Auferstehungslieder in Reiskirchen

Vom CVJM-Posaunenchor Rechtenbach waren am Ostersonntag auf dem Friedhof in Reiskirchen Auferstehungslieder zu hören.

W Das Kreuz tragen

Auf Einladung des synodalen Arbeitskreises Frieden und des Laurentiuskonventes Laufdorf hatten sich rund 30 Menschen am Hofgut Magdalenenhausen in Wetzlar versammelt, um ein großes Kreuz unter Gesang von Taizé-Liedern und Gebet über den Weinberg zu tragen. Der ehemalige Standortübungsplatz der Bundeswehr ist heute ein Naturschutzgebiet mit ausgewiesenen Wanderwegen. "Der Friede Gottes ist etwas anderes als der Abstand zwischen zwei Kriegen", erklärte Ernst von der Recke. "Friede ist ein Weg in guten wie in bösen Zeiten." Das Sterben Jesu am Kreuz, in den Augen vieler ein Misserfolg, sei zum Heilsweg geworden. An sieben Stationen wurden Schilder mit Wörtern wie "standhalten", "verweigern" und "treu bleiben" am Kreuz befestigt. Diese Wörter sollten an den Weg Jesu erinnern und gleichzeitig dazu einladen, selbst aktiv zu werden. Fürbitten, beispielsweise für Menschenrechtler, Journalistinnen, Flüchtlinge, Soldatenmütter, Friedensaktivistinnen im zivilen Widerstand und religiöse Minderheiten schlossen sich jeweils an. Ein Segens- und Dankeswort zum Abschluss sprach Kateryna Diatlova, eine der Geflüchteten aus der Ukraine, die derzeit im Laurentiuskonvent leben.

W Abendmahl

Viele Gemeinden haben am Gründonnerstag erstmals seit Beginn der Pandemie wieder das Abendmahl miteinander gefeiert. "Dazu nutzen wir unsere Einzelkelche", so der Braunfelser Pfarrer Sven Seuthe. Auch die Maskenpflicht und die Abstandsregeln galten meist weiterhin in den Gottesdiensten. "An Karfreitag blickt Jesus in den Abgrund von menschlicher Schwäche und Versagen: Verrat, Verleumdung, Aufgeilen am Leid, Mord und Fanatismus", sagte Pfarrer Seuthe in seiner Predigt zum Ausspruch Jesu am Kreuz "Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!" "Karfreitag gebietet uns, nicht stille Beobachterinnen, unbewusste Mittäter, passive Zulasserinnen zu sein", ergänzte der Theologe. Die Bitte Jesu um Vergebung sei kein "Persilschein".

W Kreuzweg in Dorlar

Einen Kreuzweg mit Bildern des Theologen und Künstlers Sieger Köder (1925-2015) und Textimpulsen haben Verantwortliche der Evangelischen Kirchengemeinde Dorlar im Kirchgarten eingerichtet. Die acht Stationen spiegeln die letzten Tage Jesu bis zu seinem Tod am Kreuz wider. Mit auf den Bildern sind Menschen, die sehr unterschiedlich auf das Leiden Jesu reagieren. Besucher können entdecken, wie sie sich selbst hier wiederfinden und welche Bedeutung dies für ihr Leben hat. "In den Gesichtern ist vieles zu lesen", heißt es da beispielsweise: "Hass, Spott, Triumph, Verachtung, aber auch Entsetzen, stilles Mitleiden, Betroffenheit über so viel Ungerechtigkeit."

W "Gethsemaneweg"

"Kinder erleben selten die Gottesdienst-Gemeinde zu diesem Thema", so Joachim Grubert, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinden Weidenhausen-Volpertshausen-Vollnkirchen und Niederwetz/Reiskirchen. Am Gründonnerstag gab es daher in Niederwetz vor und in der Kirche einen "Gethsemaneweg" für Erwachsene, gleichzeitig mit dem Angebot für Kindergottesdienst und der Erzählung einer kindgerechten Geschichte der letzten Tage Jesu unter Leitung der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Reinhild Schmidt-Simon. Mit dem Kanon "Herr, richte unsere Füße auf den Weg des Friedens" war die Gemeinde zu Beginn in die Kirche eingezogen.

W Nachtwanderung

Zu einer gut sechsstündigen Nachtwanderung brach eine Gruppe von Männern im Alter zwischen 50 und 74 Jahren am Gründonnerstagabend auf. Unter Leitung von Wolfgang Böhl ging es im Licht des Vollmondes 19 Kilometer weit vom Naturschutzgebiet "Weinberg" bei Wetzlar über die Theutbirg-Basilika Nauborn, Reiskirchen, sowie den Kalsmunt bis zur Wetzlarer Magdalenenkirche mit gemeinsamen Frühstück dort. An den fünf Stationen gehörten Krieg, Verfolgung und Gefangenschaft zu den aufgegriffenen Themen. Die Teilnehmenden legten aus weißen Kieselsteinen ein Kreuz an jeder Station und erhielten Kerzen zum Anzünden.