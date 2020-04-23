Donnerstag,
23.04.2020 - 23:00
2 min
Coronahilfe Hüttenberg bietet Seelsorge und praktische Hilfe
Die Coronahilfe Hüttenberg setzt sich aus mehreren Kirchengemeinden in der Region zusammen. Die Theologen bieten nicht nur Seelsorge, sondern auch praktische Hilfe in der Corona-Krise an.
Von Johannes Blöcher-Weil
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