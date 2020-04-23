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Donnerstag, 23.04.2020 - 23:00
2 min

Coronahilfe Hüttenberg bietet Seelsorge und praktische Hilfe

Die Coronahilfe Hüttenberg setzt sich aus mehreren Kirchengemeinden in der Region zusammen. Die Theologen bieten nicht nur Seelsorge, sondern auch praktische Hilfe in der Corona-Krise an.

Von Johannes Blöcher-Weil
Zahlreiche Kirchengemeinden engagieren sich in der Coronahilfe Hüttenberg. Foto: Coronahilfe Hüttenberg

Zahlreiche Kirchengemeinden engagieren sich in der Coronahilfe Hüttenberg. Foto: Coronahilfe Hüttenberg

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Hüttenberg Ort Hessen Lahn-dill-kreis Hüttenberg
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