Dank Skype nicht allein: Wie eine 92-Jährige die Coronakrise übersteht

"Ich hab euch alle lieb": Die 92-jährigen Hilde Knäbe im Seniorenheim Haus Königsberg freut sich, per Skype mit ihrer Familie in Kontakt treten zu können.

WETZLAR/BRAUNFELS/HÜTTENBERG. "Auf Wiedersehen. Ich hab dich lieb". Mit diesen Worten verabschiedet sich Heike Meißner über Videotelefonie von ihrer Mutter Hilde Knäbe, die seit vier Jahren im Haus Königsberg der Königsberger Diakonie lebt. Ein- bis zweimal in der Woche suchen Meißner sowie ihre Töchter Celine und Kristin digitalen Kontakt zu der 92-Jährigen, denn ein persönliches Treffen war lange Zeit nicht möglich.

Weil Mitte März die Senioren- und Pflegeheime für Besucher geschlossen wurden, sah sich die Königsberger Diakonie nach Möglichkeiten um, den Bewohnern die Isolation auf digitalem Wege zu erleichtern. Der Freundeskreis der Königsberger Diakonie mit seinem Vorsitzenden Christean Wagner spendete neun Tablets, der Lions Club Wetzlar gab ein zehntes. So sind nun alle Wohnbereiche in Wetzlar, Braunfels und Hüttenberg mit den Geräten ausgestattet.

Die Familien nutzen rege telefonischen Kontakt. Manche kommunizieren auch über die WhatsApp-Videofunktion mit den alten Menschen. Seit April sind zudem die ersten Tablets im Einsatz, auf denen Skype installiert wurde.

Das Nutzen des Tablets erfordert allerdings von allen Seiten Eingewöhnen und Anleitung. Die Königsberger Diakonie weist ihr Pflegepersonal nach Angaben von Anja Becker, stellvertretender Vorstand, in die Nutzung des Programmes Skype ein. Der Umgang mit dieser digitalen Technik sei ein Lerneffekt für alle.

Zunächst muss Heike Meißner auf der Station Orange anrufen und das diensthabende Pflegepersonal darum bitten, Skype zu starten, und Oma Knäbe das Tablet aufs Zimmer zu bringen. Nachdem mit Pflegehelferin Agnieszka Ciemiega eine skypeerfahrene Kraft gefunden ist, können die Meißners zuschauen, wie sie das Tablet durch die Flure bis zu Hilde Knäbe bringt, die sofort erfreut ist, die Familie zu sehen. Die Rentnerin kann so in ihrer vertrauten Umgebung bleiben und mit Tochter und Enkelinnen plaudern. Die Seniorin stellt fest, dass sie ihre Tochter nicht gut verstehen kann. Hilde Knäbe findet selbst den Fehler: Es ist der Fernseher, der nebenher läuft.

VISITE PER SKYPE Die Verantwortlichen der Königsberger Diakonie machen gute Erfahrungen mit der Videokontakt-App Skype. Sie wollen nun die Hausärzte ihrer Bewohner einladen, ihre Visite über Skype zu machen, wenn ein persönlicher Besuch nicht erforderlich ist.

"Wir sprechen meistens so 20 bis 30 Minuten miteinander", kommentiert Heike Meißner. Für die Meißners ist Skype ein vertrautes Programm, denn die 22-jährige Celine und die 18-jährige Kristin gehören zu der Generation, die sich selbstverständlich mit den Chancen der digitalen Technik auskennt und bereits einen Account hatten. Heike Meißner hat erst in der Corona-Krise das Programm kennengelernt und schätzt es sehr.

"Über Skype kann ich euch alle sehen", freut sich Oma Knäbe. Der Alltag im Seniorenheim gebe nicht so viel für Plaudereien her. Aber sie ist sehr interessiert, was sich in Wetzlar tut, was Thomas und Heike Meißner erleben, was die Enkelinnen zu erzählen haben. "Wir haben eine Familiengruppe gegründet mit Geschwistern und Nichten", erzählt Heike Meißner. So haben sie beispielsweise an Ostern gemeinsam digital gekocht und sich ausgetauscht bei einer Skypekonferenz.

"Ich erzähle Oma von der Schule", weiß Kristin zu berichten und Studentin Celine von ihrem Einsatz in einem Kindergarten. "Wir haben Oma ein Malbuch mit Stiften geschenkt, weil ihr vor Langeweile die Decke im Seniorenheim auf den Kopf fällt", so Heike Meißner. Sie hat Gefallen an dem Malen gefunden. Stolz zeigte sie der Familie ihre Werke über die Videotelefonie. Die Reaktionen der Familie haben ihr Freude bereitet und ihr gutgetan.

Über Skype träumen die Meißners und die Seniorin, was sie machen wollen, wenn die Einschränkungen aufgehoben werden. "Essen gehen, neue Schuhe kaufen, Feste nachholen", sprudelt es aus Hilde Knäbe heraus. Im Moment beschäftigt sie sich mit der Aussicht, dass erstmals seit dem Lockdown der Friseur auf ihre Station kommen kann. Heike Meißner ermutigt die alte Dame, doch ihre Beweglichkeit nicht zu vernachlässigen und ihre Runden mit dem Rollator auf dem Stationsflur zu drehen. Dann ist das Gespräch zu Ende. "War schön dich, zu sehen", erklärt Enkelin Celine, bevor sie auf den Aus-Knopf drückt.