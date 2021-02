Das will die SPD in Hüttenberg angehen

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Am 14. März wird auch in Hüttenberg neu gewählt. Welche beiden Themen liegen den antretenden Parteien und Wählergemeinschaften besonders am Herzen. Nachgefragt bei der SPD Hüttenberg.

Neue Gewerbegebiete sind ein zügig umzusetzendes Vorhaben. Wir möchten Wohnen und Arbeiten an einem Ort ermöglichen und die Wirtschaft vor Ort stärken. Gelegen zwischen den beiden wirtschaftlichen Schwergewichten Gießen und Wetzlar mit ihren Gewerbegebieten, ist dies eine Herausforderung. Durch Erhalt und Ausbau der Infrastruktur vor Ort, möchten wir die Voraussetzungen schaffen, um unseren verkehrsgünstigen Standort an der A 45 auszunutzen

Die SPD Hüttenberg möchte keine Entwicklung auf Kosten unserer schönen Flora und Fauna. Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und naturnaher Tourismus sind uns wichtig. Nutzung energetischer Einsparpotenziale und unter anderem der Bau von Blockheizkraftwerken in neuen Wohngebieten und bei den Sportstätten in Hüttenberg ist unser Ziel. Wir werden uns weiterhin für den Erhalt der Buslinien in Hüttenberg, den ÖPNV und einen sicheren Radverkehr einsetzen. Wir wollen Unfallschwerpunkte entschärfen und das Parkplatzproblem in den Hauptstraßen lösen.