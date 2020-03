Deborah und Peter Menger haben sich der christlichen Musik verschrieben

Peter Menger und seine Frau Deborah im Studio in Aktion. Foto: Johannes Weil

HüttenbergWer in der Zeitung regelmäßig die Namen Deborah und Peter Menger liest, könnte meinen, dass Musik der Hauptbestandteil ihres Lebens ist. Hier führen sie gemeinsam mit dem Kinderchor ein Musical auf, dort produzieren sie eine CD. Der Eindruck stimmt aber nicht ganz, denn beide sind von Hause aus Mediziner. Aber die Musik ist ihnen eine Herzensangelegenheit.

Deborah und Peter Menger haben sich nicht nur vor über 20 Jahren durch die Musik kennengelernt. Sie nutzen sie auch, um Menschen aller Altersgruppen mit der christlichen Botschaft zu erreichen. Sei es in der Arbeit des Kinderchors der evangelischen Freien Gemeinde in Hüttenberg oder im Musikteam der Freien Evangelischen Gemeinde in Gießen.

"In unserer Familie hat Musik schon immer eine wichtige Rolle gespielt", schaut Peter Menger auf die Anfänge. Sein Bruder Dirk ist Profi-Musiker geworden und auch der Rest der Familie hat die Musikalität in ihren Genen. "Die ersten zwei CDs haben wir für den Besuch von Freunden in Japan aufgenommen", sagt Menger. "Wir konnten den Japanern vor Ort damit eine Freude bereiten", schmunzelt der Chirurg.

Deborah Menger dirigiert den Kinderchor bei einer Aufnahme noch vor Corona. Foto: Johannes Weil

Peter und Deborah Menger sangen gemeinsam im überregionalen "Perspektiven"-Chor des Komponisten Jochen Rieger. Dort lernten sie sich kennen und lieben. Heute haben die beiden Mediziner, die im Gießener Stadtteil Lützellinden leben, vier Kinder zwischen sieben und 14 Jahren. Menger hat in den vergangenen Jahren schon häufiger auf Anfrage Lieder zur Bibeltexten geschrieben. "Manchmal habe ich einen guten Gedanken oder eine gute Melodie im Ohr, aber manchmal ist es auch harte Arbeit, bis ein Stück entsteht", erzählt der 42-Jährige.

2014 haben die beiden mit dem Kindergottesdienst ihrer Gemeinde das erste "kleine" Weihnachtsmusical produziert: vier Szenen, vier Lieder und aus privaten Mitteln finanziert. "Das Material ist quasi zufällig zu den Verantwortlichen von Gerth Medien gelangt. Die Verleger wollten eine CD produzieren." Das wiederum freute die Mengers: Menschen durch Lieder und Musik dazu einzuladen über den Glauben nachzudenken, ist ihnen wichtig.

Aus den ersten Anfängen und Ermutigungen durch den eigenen Pastor sind über 200 Lieder und acht Musicals entstanden: "Unser Pastor hat mich erst auf den Trichter gebracht, dass ich dort eine Begabung habe." Oft haben die Stücke eine biblische Person wie den verlorenen Sohn, David oder Paulus als Hauptfigur. In mittlerweile drei weiteren Musicals geht es um die Botschaft von Weihnachten. Derzeit planen die Mengers unter anderem die nächste Weihnachts-CD mit einem Teil des Kinderchors. Mit Empathie erarbeitet Deborah Menger mit den Kindern die Texte. "Dieses Wort dürft ihr nicht zu hart betonen" oder "Hier müsst ihr ein bisschen ausdrucksstärker singen", lauten ihre kurzen und prägnanten Anweisungen und die 17 Kinder setzen sie um. Es ist die Mischung aus Herausforderung und Spaß, die sie bei den Aufnahmen im Tonstudio erwarten. Die Plätze im Studio sind aus Platzgründen begrenzt und daher bei den Kindern sehr begehrt. Gino Riccitelli und Peter Menger sitzen am Mischpult. Sie versuchen, die Aufnahmen zu optimieren.

Eigentlich war ihr Plan vor etlichen Jahren ein anderer: das Ehepaar wollte nach Ecuador in Südamerika ausreisen, um als Ärzte in einem Missionskrankenhaus zu arbeiten. Sie hatten dort die Arbeit in zwei Praktika kennengelernt. Doch kurz bevor es so weit war, erreichte sie 2013 die Nachricht, dass die Klinik die Arbeit eingestellt hat. "Wir haben uns als Familie immer gefragt, warum das so sein sollte. Wenn ich jetzt montags mit über 100 Kindern die Lieder probe, weiß ich, warum es so sein sollte", erklären die beiden. Nicht nur, damit er montags keine Probe ausfallen lassen muss, hat er seine Arbeitszeit als Facharzt in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie in Weilburg auf 60 Prozent reduziert. Auch die Familie ist ihm wichtig - und die käme bei 80/90-Stunden-Wochen oft zu kurz. "Bisher musste ich nur eine Probe ausfallen lassen - und das war wegen einer dienstlich verpflichtenden Fortbildung", erklärt Menger. Ansonsten zeigten seine Kollegen großes Verständnis für sein Hobby. Sie würden ihm auch einmal einen Dienst abnehmen, wenn er eine Verpflichtung mit dem Chor hat.

Ihm und seiner Frau merkt man an, dass ihr Herz für die Kinder schlägt, die vor ihnen stehen. Seit 2016 verantworten sie die Arbeit des Chores. Peter Menger am Klavier, seine Frau Deborah dirigiert den Chor, zu dem Kinder ab drei Jahre eingeladen sind. Den gesamten Aufwand können sie natürlich nur mit vielen helfenden Händen stemmen. "Wir sind ein gutes Team. Andi Haupt inspiriert mich immer wieder zu neuen Ideen."

Außerhalb der Arbeit mit dem Kinderchor schreibt er gerade an einem Stück über den früheren evangelischen Pfarrer in Hüttenberg, Paul Schneider. Das Stück soll anlässlich des 125. Geburtstages 2022 veröffentlicht werden.