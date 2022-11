Der Liebe wegen in die „Hüttenberger Bürgerstuben“

Das Kapitel Bürgerstuben ist für Ivana Schmidt nun beendet. (© Timo König)

Hüttenberg - Ein paar Jahre lang in der Gastronomie gutes Geld verdienen und sich anschließend in der Heimat in Kroatien ein eigenes Leben aufbauen. Das ist der ursprüngliche Plan von Ivana Golub, als sie vor 28 Jahren in Zeiten der Jugoslawienkriege alles zurücklässt und als junge Frau alleine nach Deutschland aufbricht.

Doch bekanntlich läuft im Leben nicht immer alles nach Plan. Insbesondere dann, wenn einem völlig unverhofft an einem fremden Ort fernab der Heimat die große Liebe über den Weg läuft. Damals arbeitet Ivana Golub als Kellnerin in der Hüttenberger Kunstmühle. Klaus-Peter Schmidt ist einer der Stammgäste, den sie auf Anhieb besonders gerne bewirtet. Schnell springt der Funke über und die Liebesgeschichte nimmt ihren Lauf. Die erste gemeinsame Wohnung, gefolgt von der Hochzeit und der Geburt von Tochter Lena.

Schon bevor sie nach Deutschland kommt, hat sie einen großen Traum: Sie möchte sich als Gastronomin selbstständig machen. Als die Gemeinde Hüttenberg im Winter 2002 einen neuen Pächter für die Bürgerstuben sucht, wird aus dem Traum plötzlich Realität. Ihr Mann Klaus-Peter unterstützt sie von Tag eins an tatkräftig im Hintergrund, „trotzdem war der Anfang für mich alles andere als einfach“, erinnert sie sich. Eine Kroatin als Betreiberin der Bürgerstuben? „So etwas gab es vorher noch nicht.“

Die Erfahrungen als Kellnerin in der Kunstmühle und später auch im Gasthaus „Zum Steinernen Haus“ helfen ihr dabei, die Gäste zumindest akustisch zu verstehen. „Zwar habe ich in der Schule ein bisschen Deutsch gelernt“, scherzt Ivana Schmidt. „Doch in Hüttenberg wird platt gesprochen.“ Eine eigene Sprache, die seine Frau heute perfekt verstehen würde, betont Klaus-Peter Schmidt.

Im Laufe der Jahre gelingt es ihr, die Bürgerstuben mit Leben zu füllen. Im ersten Sommer im Jahr 2003 öffnet damals der Biergarten, den es zuvor nicht gegeben hatte. Darüber hinaus finden nicht nur große Veranstaltungen regelmäßig in dem großen Gebäude an der Hauptstraße statt, auch Vereine und Privatleute finden an den Bürgerstuben als Ort zum Feiern ihren Gefallen. „Die meisten Leute haben gesagt, dass sie zu Ivana und nicht in die Bürgerstuben gehen“, erzählt Klaus-Peter Schmidt voller Stolz.

„Das Ende eines tollen Lebensabschnitts“

Die „goldene Zeit“, wie es seine Frau bezeichnet, sei dann unmittelbar vor Beginn der Corona-Pandemie zwischen 2015 und 2020 gewesen. „Auch wenn wir die beiden Jahre mit Corona auch gut überstanden haben.“

Dennoch zollen die Jahrzehnte in der Gastronomie nun ihren Tribut. Anhaltende Probleme mit dem Knie, die Ivana Schmidt jahrelang ignorierte, sind nun so schlimm, dass sie ein künstliches Knie benötigt und sie ihre Zeit als Chefin der Bürgerstuben im Alter von 55 Jahren beenden muss. Fünf Jahre früher, als ursprünglich geplant und wenige Monate vor dem 20-jährigen Dienstjubiläum. „Natürlich ist das ein sehr komisches Gefühl“, gibt die Hüttenbergerin zu. Denn: „Es ist das Ende eines tollen Lebensabschnitts.“ Nicht nur mit Blick auf die eigene Gesundheit, sondern auch auf die aktuelle Lage in der Welt mit Corona, Krieg und Inflation sei der Zeitpunkt, um sich zu verabschieden, womöglich aber der richtige.

Ihre Arbeit habe sie stets mit großer Leidenschaft ausgeübt. Fast 20 Jahre, in denen sie sich aber auch in Verzicht üben musste. „Ich freue mich darauf, die Feiertage nun endlich mal mit der Familie zu verbringen“, blickt Ivana Schmidt voraus. Sobald es ihr Körper wieder zulässt, plant sie dann, in der Baufirma ihres Sohnes aus erster Ehe, der ebenfalls in Hüttenberg wohnt, im Büro einzusteigen.

Was Ivana Schmidt aus fast 20 Jahren Hüttenberger Bürgerstuben bleibt, sind unzählige Erinnerungen. Beispielsweise an die Bewirtung prominenter Gäste, wie die ehemaligen Hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch und Volker Bouffier. Ihre Stammgäste werden derweil vor allem die Kochkünste der 55-Jährigen vermissen. „Einer hat mir schon gesagt, dass ihm meine ‚legendäre Pizza‘ fehlen wird“, sagt sie.

Auf einer Goldenen Hochzeit wird sie an diesem Samstag zum letzten Mal den Kochlöffel schwingen, ehe das Kapitel „Bürgerstuben“ am Sonntag mit einer privaten Feier endgültig beendet werden wird. Ein Nachfolger, der die Bürgerstuben in Zukunft übernimmt, hat sich bislang noch nicht gefunden.