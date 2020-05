Der Nachschub kommt per Youtube

Deborah und Peter Menger laden ihre "Köngiskinder" zur Online-Chorstunde ein Foto: Johannes Blöcher-Weil

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG (jowe). Für viele Kinder aus Hüttenberg und Umgebung ist die Probe des Kinderchors "Königskinder" ein Fixpunkt in der Wochenplanung. In Zeiten der Corona-Krise sind die Treffen und das gemeinsame Singen nicht möglich. Doch die Macher um Andreas Haupt und die musikalischen Leiter Deborah und Peter Menger haben reagiert. Sie haben die Chorproben "digitalisiert".

Aus ihrem Wohnzimmer im Gießener Stadtteil Lützellinden oder vom Kartoffelacker aus studieren sie neue Liedtexte ein und können so zumindest digital den Kontakt zu den Kindern halten. Weil Rituale für die Kinder wichtig sind, beginnen die Videos auch mit dem Lied, das sie auch sonst zu Beginn der Proben in den Räumen der Evangelisch Freien Gemeinde singen: "Herzlich willkommen, schön, dass Du da bist. Fühl Dich wie zu Hause".

Seit Anfang März gibt es jede Woche zwei Youtube-Videos, die jeweils etwa 30 Minuten lang sind. Seit dem ersten Video hatte der Kanal immerhin schon 6500 Aufrufe: eine beachtliche Summe für das regionale Format. In den Videos selbst singen die beiden Lieder vom Kinderchor und studieren neue Lieder ein. Außerdem gibt es immer einen Gedanken des Tages aus der Bibel. "Manchmal nehmen wir auch draußen Lieder auf oder zeigen andere interessante Dinge für unsere etwa 130 Kinderchor-Kinder", erklärt Peter Menger. Für die Videos haben sie unter anderem ein Klavier auseinandergenommen, Blechblasinstrumente demonstriert und ausprobiert oder einen SOS-Videodreh am Dutenhofener See vorgenommen. Das Kartoffelsetzen mit Andreas Haupt war genauso ein Höhepunkt wie das Interview mit einem Schäfer: beides Themen, die sie in ihren Liedern und Musicals verarbeitet haben.

6500 Aufrufe verzeichnet

der neue Kanal bereits

Die Videos fanden schon bald eine Zielgruppe, die weit über die Kinderchorkinder hinaus ging. Der YouTube Kanal ist unter dem Stichwort "mengermusic" bei YouTube zu finden. Bis heute gibt es 18 Folgen, in denen die Kindern lachen, singen und feiern, aber auch nachdenkliche Töne hören könnten.