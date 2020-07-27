Montag, 27.07.2020 - 14:00
3 min
Der Ofen geht bei Bäckerei Langsdorf doch nicht aus
Von Louisa Wehlitz
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BROTNATION DEUTSCHLAND
Deutsche Brotkultur ist seit 2014 als immaterielles Kulturerbe von der UNESCO anerkannt.
Das Brotregister des deutschen Brotinstituts verzeichnet derzeit über 3000 unterschiedliche Brotsorten.
Laut dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks verzehrt jeder deutsche Haushalt durchschnittlich knapp 56,5 Kilogramm Brot und Backwaren pro Jahr.
Im Jahr 2012 waren bundesweit rund 13 666 Bäckereien in der Handwerksrolle eingetragen, Ende 2019 waren es nur noch 10 491.
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