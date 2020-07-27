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Montag, 27.07.2020 - 14:00
3 min

Der Ofen geht bei Bäckerei Langsdorf doch nicht aus

Die Familientradition kann noch eine Weile fortgeführt werden. Weil das Radio über seine Misere berichtete, hat die Bäckerei Langsdorf in Rechtenbach zwei neue Gesellen gefunden.

Von Louisa Wehlitz
Bäcker Harald Langsdorf zeigt die frischgebackenen Brote. Foto:Louisa Wehlitz

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Fotos
Bäcker Harald Langsdorf zeigt die frischgebackenen Brote. Foto:Louisa Wehlitz

Bäcker Harald Langsdorf zeigt die frischgebackenen Brote. Foto:Louisa Wehlitz

Frischgebackenes Brot in der Backstube von Harald Langsdorf Foto: Louisa Wehlitz

Frischgebackenes Brot in der Backstube von Harald Langsdorf Foto: Louisa Wehlitz

Bäckergesellen Patrick Heldt und Achim Balzer mit Chef Harald Langsdorf in der Backstube Foto:Louisa Wehlitz

Bäckergesellen Patrick Heldt und Achim Balzer mit Chef Harald Langsdorf in der Backstube Foto:Louisa Wehlitz

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BROTNATION DEUTSCHLAND

Deutsche Brotkultur ist seit 2014 als immaterielles Kulturerbe von der UNESCO anerkannt.

Das Brotregister des deutschen Brotinstituts verzeichnet derzeit über 3000 unterschiedliche Brotsorten.

Laut dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks verzehrt jeder deutsche Haushalt durchschnittlich knapp 56,5 Kilogramm Brot und Backwaren pro Jahr.

Im Jahr 2012 waren bundesweit rund 13 666 Bäckereien in der Handwerksrolle eingetragen, Ende 2019 waren es nur noch 10 491.

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