Die Gemeinde Hüttenberg geprägt

Hans Schmidt stirbt im Alter von 87 Jahren. Foto: Julian Spannagel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG - Hüttenberg (jeb). Trauer in Hüttenberg: Hans Schmidt, Ehrenbürgermeister der Gemeinde, ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 87 Jahren gestorben.

Hans Schmidt war von 1964 bis 1968 ehrenamtlicher Bürgermeister von Hörnsheim. Als 1968 der Zusammenschluss des Ortes mit Hochelheim und Rechtenbach erfolgte, wurde Schmidt Bürgermeister der Gemeinde; zunächst beauftragt durch das Regierungspräsidium Darmstadt. Bei der noch im selben Jahr stattfindenden Wahl wählten ihn die Bürger dann zum hauptamtlichen Bürgermeister. Nach dem Entstehen der Großgemeinde Hüttenberg im Rahmen der Gebietsreform wurde Schmidt 1977 erneut gewählt. Die Geschicke der Gemeinde leitete er bis zum Eintritt in den Ruhestand am 31. Dezember 1999, bereits am 20. Dezember war er zum Ehrenbürgermeister ernannt worden.

Hans Schmidt war auch

in der Kreispolitik aktiv

1935 in Dornholzhausen (Langgöns) geboren, hatte Hans Schmidt nach der Schule zunächst eine Lehre als Metzger absolviert und 1957 die Meisterprüfung abgelegt. Politisch aktiv war er zeit seines Lebens nicht nur in der Gemeinde Hüttenberg. Von 1972 an war der Hüttenberger Mitglied des Kreistages und für einige Jahre auch stellvertretender Kreistagsvorsitzender. 1992 wurde er zum Ehrenkreistagsvorsitzenden ernannt.

Darüber hinaus engagierte sich Hans Schmidt ehrenamtlich in vielen Vereinen. Unter anderem war er 70 Jahre lang im Männergesangverein Eintracht Hüttenberg aktiv und dort seit 1952 Vorstandsmitglied. Von 1970 bis 1995 war er Vereinsvorsitzender, wurde später zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Für sein vielfältiges Engagement erhielt der Hüttenberger im Laufe seines Lebens auch zahlreiche Auszeichnungen. So wurde ihm 1991 das Bundesverdienstkreuz verliehen. 1999 erhielt er den Landesehrenbrief. Ebenso war er mit dem Kronenkreuz der Diakonie ausgezeichnet worden.

"Mit Hans Schmidt verliert die Gemeinde Hüttenberg ihren langjährigen Ehrenbürgermeister. Über sein langjähriges Wirken in der Kommunalpolitik hinaus, war Hans Schmidt ehrenamtlich in zahlreichen Vereinen und für Projekte engagiert. Er hat unsere Gemeinde Hüttenberg in vielen Bereichen geprägt und wird unvergessen bleiben", sagte Hüttenbergs Bürgermeister Christof Heller (CDU) am Donnerstag.

Hans Schmidt hinterlässt neben seiner Ehefrau, zwei Töchter, einen Sohn, sieben Enkel und fünf Urenkel.