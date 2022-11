Diebe nehmen Schmuck mit

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG-HOCHELHEIM - Hüttenberg-Hochelheim (red). Die Abwesenheit der Hausbesitzer haben Diebe am Freitag, 25. November, ausgenutzt und sind in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Zeise Rain" eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Zwischen 17 und 23 Uhr hätten die Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und seien in das Wohnhaus geklettert. Die Unbekannten durchwühlten die Wohnräume und haben Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen lassen. Die Reparatur des Fensters beziffern die Beamten auf 1.000 Euro. Hinweise: Telefon 06441-9180.