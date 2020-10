2 min

DLRG Hüttenberg: "Wir können ohne Neubau nicht überleben"

Am Sonntag wird in Hüttenberg entschieden: Bleibt der Beschluss zum Hallenbad-Neubau bestehen? Was die Aufhebung für die DLRG bedeuten würde, erläutert Vorsteher Thomas Knop.

Von Anna-Lena Fischer