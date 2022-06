EAM prüft Gasnetz in Hüttenberg

Gasspürer Dirk Beyer ist in der Gemeinde Hüttenberg unterwegs.

HÜTTENBERG - Verwunderte Blicke sind ihm sicher: Wenn Gasspürer Dirk Beyer im Auftrag der EAM Netz durch die Kommunen läuft, sieht es ein wenig so aus, als ob er die Straße mit einem Staubsauger reinigt. Tatsächlich schiebt er ein modernes Gasspürgerät über den Boden vor sich her. Damit läuft er in den kommenden Wochen das unterirdisch verlegte Gasnetz der EAM in Hüttenberg ab und kontrolliert es auf Dichtigkeit. Für den sicheren Betrieb des Erdgasnetzes überprüft der Netzbetreiber regelmäßig die Leitungen. Rund 1500 Kilometer des insgesamt 5000 Kilometer umfassenden Gasnetzes des kommunalen Energieversorgers werden jährlich auf diese Weise kontrolliert.

Zusätzlich zu den Gasleitungen in der Straße werden die Anschlussleitungen zu den Häusern überprüft. Dabei achtet der Gasspürer auch darauf, ob die gelbe Gasplakette am Haus angebracht ist. Sie kennzeichnet im Außenbereich die Einführungsstelle der Gas-Hausanschlussleitung.