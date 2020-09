Ein Jahr ohne: Bürgerhaus Rechtenbach soll neue Heizung bekommen

Nach einem Jahr ohne funktionierende Belüftungsanlage ist jetzt zumindest der Grundsatzbeschluss gefasst, den Auftrag für die Sanierung der Lüftungsanlage im Rechtenbacher Bürgerhaus zu erteilen. Archivfoto: Christian Keller

Hüttenberg. Die Heizung geht kaputt und das auch noch im Oktober. Da gilt es meist für schnellen Ersatz oder Reparatur zu sorgen. Im Fall des Rechtenbacher Bürgerhauses hat es etwas länger gedauert. Nach fast genau einem Jahr ohne beziehungsweise mit defekter Lüftungsanlage ist jetzt zumindest ein Grundsatzbeschluss gefallen. Bis Januar 2021 könnte eine neue Anlage im zweitgrößten Bürgerhaus der Gemeinde eingebaut sein.

Dass die Anlage aus den 1980er Jahren irgendwann den Geist aufgeben werde, das hatte man in Hüttenberg schon geahnt und bereits im Haushalt 2019 300 000 Euro eingestellt. Im vergangenen Oktober war es dann während einer Veranstaltung auch soweit. Die Anlage versagte. Eine erneute Reparatur - bereits zuvor wurde sie für eine Übergangslösung instandgesetzt - ist nicht mehr zu machen. Zumindest nicht, ohne das Risiko eines Kurzschlusses und dessen Folgen auszuschließen. Eine hinzugezogene Fachfirma hatte ebenfalls dringend vom Weiterbetrieb abgeraten.

Das war vor einem Jahr. Hochzeiten, Märkte und weitere Veranstaltungen mussten in den kalten Monaten auch ohne Corona abgesagt werden oder in die, bis auf die Bürgerstuben, deutlich kleineren Gemeinschaftshäuser ausweichen. Auch die Gemeindevertreter mussten nach Weidenhausen oder Klein-Rechtenbach für ihre Sitzungen umziehen. In den wärmeren Wintermonaten konnte mit manueller Lüftung und einem Heizlüfter zumindest kurzfristig ausgeholfen werden. Spätestens mit Corona hatten sich dann aber Veranstaltungen wie der traditionelle Ostermarkt ganz erledigt.

Das Besondere an der Anlage in Rechtenbach: Sie lüftet nicht nur, sondern heizt auch. Die Technik aus den 80ern ist sehr kompakt hinter der Bühne verbaut. Nach heutigen Auflagen überhaupt nicht mehr zulässig. "Das Bürgerhaus ist offiziell eine Versammlungsstätte", erklärte Tobias Assmann, vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Haiger. Das Baurecht sehe für entsprechend große Gebäude zwangsläufig eine Lüftungsanlage vor.

Die Trennung zwischen Heizung und Belüftung wäre eine Alternative. Das hätte aber zur Folge, dass neue Heizkörper inklusive Rohrleitungen im Bürgerhaus verlegt und aufgebaut werden müssten. "Dies ist wirtschaftlich nicht sinnvoll", heißt es in der Sitzungsvorlage. Die Erfahrung zeige, so Assmann, dass es bei Gebäuden wie dem Bürgerhaus ratsam sei, möglichst wenig in die bestehende Bebauung einzugreifen. "Da gibt es dann auch mal böse Überraschungen", sagte der Experte.

Ganz ohne Veränderungen komme man aber auch nicht mit der neuen Anlage aus. Zum einen müssten im innern zwei Belüftungsrohre unter der Decke durch das Gebäude gezogen werden, zum anderen müsste ein Belüftungsgerät außerhalb, auf der Wiese hin zum Parkplatz, aufgestellt werden. Der kleine und große Saal könnten dann künftig separat voneinander angesteuert werden. Die alte Anlage wird zurückgebaut, die vorhandenen Kanäle gereinigt, um sie dann wieder an die neue Anlage anzuschließen. Kostenpunkt für das neue Gerät: 350 000 Euro inklusive der Nebenkosten wie beispielsweise Einbau, Rückbau und der alten Anlage. Nachdem der entsprechende Haushaltsposten für das Jahr 2020 auf 476 000 Euro erhöht worden war, liegen die derzeit zu erwarteten Kosten also darunter.

Über den ganzen Vorgang zur Belüftungsanlage schlecht informiert fühlte sich Klaus Heinrich Weber (Grüne). Er hatte, wie es Bürgermeister Christof Heller (CDU) anschließend bezeichnete, "einen ganzen Blumenstrauß an Fragen" zusammengestellt. Was ist defekt? Warum kann es nicht repariert werden? Gab es eine Ausschreibung? Was geschieht mit der alten Anlage? Oder warum die Planungskosten mit 55 000 Euro so hoch seien, wollte er wissen und stellte gleichzeitig den Antrag, das Thema erneut in den Ausschuss zu verweisen.

Während einige dieser Fragen ohnehin schon in der Sitzungsvorlage beantwortet waren, ging Assmann auf Webers Fragen im Detail ein. So sei die getrennte Steuerung von kleinem und großen Saal mittlerweile fast ausschließlich "eine Programmierungsgeschichte" und mache letztlich einen Preisunterschied von vielleicht 1000 Euro aus. Ausschreibungen habe es gegeben, allerdings mit zwei nicht verwertbaren Angeboten. Abgesehen von den Brandschutzbestimmungen gebe es für die alte Anlage schlichtweg keine Ersatzteile mehr. Dies und noch mehr erläuterte der Fachmann, wofür es von SPD-Fraktionschef Volker Breustedt anschließend viel Lob gab. Breustedt habe selten so schnell und kompetent Antworten erhalten.

Die überzeugten offenkundig auch die anderen Gemeindevertreter, die anschließend den Antrag von Klaus Heinrich Weber mit großer Mehrheit ablehnten und stattdessen bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen dafür stimmten, dass die Sanierung nun nach einem Jahr in Auftrag gegeben werden soll.