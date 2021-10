Einbruch in Supermarkt in Hüttenberg-Rechtenbach

In einen Supermarkt in Hüttenberg-Rechtenbach wurde eingebrochen, die Kriminalpolizei ermittelt. (Symbolfoto: Lucky Business/Fotolia)

HÜTTENBERG-RECHTENBACH - Schreck am frühen Morgen: Wie die Polizei mitteilte, hat eine Mitarbeiterin des Rewe-Marktes in Hüttenberg-Rechtenberg am Montagmorgen einen Einbruch bemerkt und daraufhin die Polizei informiert. Die Schadenshöhe könne derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand, so die Polizei, gehe man davon aus, dass sich Unbekannte in der Nacht zum Sonntag Zutritt zum Markt in der Straße "Im Dollenstück" verschafft haben. Und zwar über das Dach, wodurch sie in den Verkaufsraum der Poststelle gelangten. Wie die Polizei mitteilte, seien in der Postfiliale mehrere Pakete und Schränke geöffnet worden, zudem stahlen die Unbekannten aus dem Zigarettenregal eine noch nicht bekannte Menge an Tabakwaren. Ebenfalls, so die Polizei weiter, seien offenbar auch Postgut und Rubbellose entwendet worden.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt in diesem Zusammenhang: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht zum 3. Oktober zwischen 2.15 Uhr und 5 Uhr im Bereich des Rewe-Marktes aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Wetzlarer Polizei (06441-9180) in Verbindung zu setzen.