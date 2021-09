Einheitliche Behördenrufnummer für Hüttenberg

Die einheitliche Behördenrufnummer "115" will die Gemeinde Hüttenberg einführen. Symbolfoto: Marc Müller dpa

HÜTTENBERG - Hüttenberg (jeb). Besser erreichbar sein für Fragen der Bürger will die Gemeinde Hüttenberg. Ab dem nächsten Jahr soll deshalb in Zusammenarbeit mit der Stadt Wetzlar die einheitliche Behördenrufnummer "115" eingeführt werden.

"Wir versprechen uns von dieser Interkommunalen Zusammenarbeit eine Entlastung im Bereich Bürgerbüro", erklärte Bürgermeister Christof Heller (CDU) das Vorhaben in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter. Bei Bedarf könne auf die Behördenrufnummer umgeschaltet werden. Bürger könnten dann, beispielsweise Fragen zu Angelegenheiten des Standesamts auch über die "115" beantwortet bekommen.

Helfen soll das vor allem dann, wenn gleichzeitig viele Anrufe eingehen oder das Bürgerbüro in Hüttenberg nicht besetzt ist.

Das Ganze ist als Versuch zunächst auf zwei Jahre begrenzt. Das habe auch finanzielle Gründe, erklärte Heller. Denn pro Anruf fallen Kosten für die Gemeinde an. Insgesamt sei aber ein Maximalbetrag von rund 488 Euro für das erste und rund 977 Euro für das zweite Jahr vorgesehen.

Für Bürger fallen

normale Kosten an

Die Rufnummer "115" ist die eine einheitliche Behördenrufnummer, die es in ganz Deutschland gibt. Für Bürger fallen die normalen Kosten für ein Festnetztelefonat an. Die Stadt Wetzlar baut derzeit ein eigenes Servicecenter auf und hatte benachbarte Kommunen eingeladen, sich an dem Projekt zu beteiligen. Erreichbar sein wird das Center von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr.