Mittwoch, 03.06.2020 - 17:15
4 min
Endgültiges Aus für das Hüttenberger Hallenbad
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
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SPORTZENTRUM IST NICHT BETROFFEN
Für das benachbarte Sportzentrum hat die Schließung des Hallenbads keine direkten AuswirkungenZwar muss geklärt werden, die wie die Technik für das Sportzentrum, die sich zum Teil im Hallenbad befindet, gesteuert wird, die Dachkonstruktion im Sportzentrum wurde laut Verwaltung vor rund 15 Jahren komplett ausgetauscht.
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Weiterführende Links
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