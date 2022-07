Erhöhte Waldbrandgefahr: Hüttenberg sperrt Grillhütten

In Hüttenberg sind jetzt die Grillhütten, wie die in Volpertshausen, wegen der Waldbrandgefahr gesperrt. Foto: Gemeinde Hüttenberg

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Trockenheit und Hitze sorgen derzeit für erhöhte Waldbrandgefahr. Das Land Hessen hatte deshalb am Montag die zweithöchste Alarmstufe ausgerufen. Im Wald darf daher außerhalb ausgewiesener Grillstellen kein Feuer gemacht werden. Die Gemeinde Hüttenberg schätzt jedoch das Risiko auch im Bereich von Feuerstellen als zu hoch ein. Deshalb bleiben alle Grillhütten in der Gemeinde bis auf Weiteres gesperrt. "Der in den letzten Tagen gefallene Regen reicht bei Weitem nicht aus, um die Situation zu entschärfen", teilt die Gemeindeverwaltung mit, die gleichzeitig die Bevölkerung um Verständnis für abgesagte Reservierungen bittet.