Eric Schindler neuer Gemeindebrandinspektor

Hüttenbergs Bürgermeister Christof Heller (v.l.) mit neu gewählten Bendikt Kummer, Anja Schmidt, Eric Schindler und Kreisbrandinspektor Harald Stürtz. Foto: Heike Pöllmitz

HÜTTENBERG - HÜTTENBERG. Eine Überraschung gab es bei der gemeinsamen Jahreshauptversammlung der fünf Hüttenberger Ortsteilfeuerwehren. In geheimer Wahl stimmten 46 der 82 Anwesenden gegen den bisherigen Gemeindebrandinspektor Björn Jung, dessen Amtszeit abgelaufen war.

In einer ebenfalls geheim durchgeführten Abstimmung wurde dann Eric Schindler mit 43 Ja-Stimmen und acht Enthaltungen zum Nachfolger gewählt. Der 46-Jährige, der seit 2005 in Hüttenberg wohnt, hatte sich zuvor als Kreisausbilder Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall und ausgebildeter Zugführer vorgestellt und betont: "Ich möchte vor allem die Gemeinschaft unter den Wehren stärken und Neutralität hinein bringen." Auch die Wahl des Stellvertreters wurde geheim durchgeführt. Der bisherige Amtsinhaber Torben Petry kandidierte nicht mehr. Benedikt Kummer, bis dahin Gemeindejugendfeuerwehrwart, hatte sich zur Wahl gestellt, und bekam mit Matthias Rücker, Vorsitzender und Wehrführer der Feuerwehr Rechtenbach, einen Gegenkandidaten. Hier setzte sich Kummer mit 53 Ja-Stimmen durch. Zur neuen Gemeindejugendfeuerwehrwartin wurde die bisherige Stellvertreterin per Akklamation gewählt.

Im Rahmen der Versammlung zeichnete Kreisbrandinspektor Harald Stürtz Ortwin Schubert für 40 Jahre aktiven Dienst mit dem Brandschutzehrenzeichen in Gold aus. Heiko Heun wurde die Katastrophenschutz-Medaille in Bronze für zehnjährige Dienstzeit verliehen. Michael Stroh, der Vorsitzende des Feuerwehrverbandes Wetzlar, übergab die Ehrenmedaille des Nassauischen Feuerwehrverbandes in Silber an Sarah Mehlmann, Anja Schmidt, Nico Mehlmann, Benedikt Kummer, Lutz Rentsch, Daniela Schindler, Tim Faber und Jan-Peter Herrmann. Die Auszeichnung in Gold bekamen Kai Ohnheiser, Angelo Olbrich, Benjamin Karg, Jörg Schwarzer und Heiko Heun. Das Ehrenkreuz des Verbandes in Silber gab es für Bernd Lehnhardt. Verbandsjugendfeuerwehrwart Reiner Jüngst überreichte die Florianmedaille für die Förderung der Jugendarbeit in Bronze an Nico Schmidt und in Silber an Anja Schmidt.

Befördert wurden Moritz Lehnhardt (Feuerwehrmannanwärter), Tobias Weber, Cedric Rühl, Nico Windmüller, Natalie Faber (Feuerwehrmann/frau), Nico Schmidt, Eric Rothenbusch, Nikolas Rossi, Simon Rücker (Oberfeuerwehrmann), Bastian Hepp, Anja Spahn, Tim Faber, Martin Böttner, Jan Rohleder (Hauptfeuerwehrmann/frau), Benjamin Spahn, Sven Vaillant, Matthias Reinhardt (Löschmeister), Steffen Franz, Oliver Schmidt, Tim Mehlmann, Sascha Bühler, Jo Steffen Herrmann (Oberlöschmeister), Nico Mehlmann (Hauptlöschmeister), Jens Fritsch (Brandmeister) und Benjamin Karg (Oberbrandmeister).

Der bisherige Gemeindebrandinspektor Björn Jung berichtete über drei Kinderwehren sowie jeweils fünf Jugendwehren, Einsatz- sowie Alters- und Ehrenabteilungen. Insgesamt 158 Einsatzkräfte absolvierten 95 Einsätze, für die 265 Stunden aufgewendet wurden.

"Entgegen dem allgemeinen Trend haben wir deutlichen Zuwachs beim Nachwuchs", freute sich Benedikt Kummer. Aus 37 Jungen und Mädchen am Jahresanfang wurden 46 am Jahresende und ein Mitglied konnte in die Einsatzabteilung übernommen werden.