Erich Kuhl ist 75 Jahre Mitglied in der SG Rechtenbach

HÜTTENBERG-RECHTENBACH - (red). Ehrungen, Rechenschaftsberichte und Wahlen haben die jüngste Hauptversammlung der SG Rechtenbach geprägt. Das geht aus einer Mitteilung von Pressewart Frank Hanisch hervor.

Ehrungen: Der Höhepunkt der Versammlung war eine außergewöhnliche Ehrung. Erich Kuhl ist seit 75 Jahren Mitglied. Vorsitzender Fabian Holewa gratulierte dem Mann der ersten Stunde unter tosendem Applaus der Teilnehmer. „Da unsere Vereinsgründer eine so lange Mitgliedschaft nicht vorhersahen, gibt es keine spezielle offizielle Auszeichnung. So musste sich der Vorstand etwas einfallen lassen“, berichtete Pressewart Hanisch. Neben der wiederholten Ehrennadel in Gold gab es für Kuhl „ein dickes Präsent“.

Brigitte Skarupke erhielt eine Auszeichnung für 65 Jahre SG-Mitgliedschaft. Für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Erhard Pahlich, Rudolf-Karl Przibilla, Hans-Jürgen Rösch, Ernst-Otto Rösch, Hartmut Schneider und Herbert Weber geehrt. Danach folgten Volker Spieß für 55 Jahre sowie Christian Jung, Bernd Taylor, Christa Weber und Ulrich Weber für 50 Jahre. Weiter ging es dem Dank für 40 Jahren Mitgliedschaft an Lars Breustedt, Angelika Müller-Green, Rüdiger Jung, Michael Razen und Anette Schweitzer. Auf 30 Jahre SG-Mitgliedschaft zurückblicken können Axel Csollak, Marcel Pape und Ute Pape. 20 Jahre im Verein sind Tim Bangel, David Bangel, Sebastian Noll, Lutz Pape, Lisa Boje, Lars Dinter, Leon Schmidt, René Baumgärtel, Jonas Krombach, Antonia Allendörfer und Dominik Valder.

Rückblick: Auch das zurückliegende Jahr war maßgeblich von der Corona-Pandemie bestimmt. So gab es kaum Trainingseinheiten und außersportliche Veranstaltungen. Als Ersatz für die Feier zum 75-jährigen Bestehen ließ der Verein die SG-Sportschau wieder aufleben. „Vor allem die Handballabteilung hat unter Corona stark gelitten. Uns fehlen nicht nur Trainer, sondern auch Spielerinnen und Spieler“, beklagte der Vorsitzende.

Es gebe aber auch positive Signale. So sei die Mitgliederanzahl um 33 auf jetzt 753 gewachsen. Davon seien knapp 300 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bedenklich sei aber die mit 35 Mitgliedern geringe Anzahl an Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren.

Dem Bericht des Vorsitzenden folgten die Berichte der Leiter der Abteilungen Handball, Badminton, Leichtathletik und Breitensport. In der 1. Handballmannschaft als Aushängeschild des Vereins sei nach 2014 ein „weiterer Neustart notwendig“. Christian Kunz und Stefan Langsdorf scheiden aus ihren Trainerfunktionen aus, nachdem sie rund zehn Jahre den Rechtenbacher Männerhandball geprägt haben. Mit Andreas Gorr wurde ein neuer Trainer gefunden, der zusammen mit den beiden scheidenden Trainern bereits Teile der Mannschaft kennenlernt.

Wahlen: Wie jedes Jahr standen Teile des Vorstands zur Wahl. Da immer weniger Mitglieder bereit zur Übernahme von Verantwortung seien, konnten nicht alle Vorstandsposten besetzt werden. Gewählt wurden Zweiter Vorsitzender Jürgen Bangel, Männerwart Steffen Ludwig, Frauenwartin Vanessa Schaffranke, Schiedsrichterwart Guido Krombach, Erste Schriftführerin Sandrien Münzenberg, Abteilungsleiter Badminton Sebastian Kromm, Abteilungsleiter Leichtathletik Leander Philipp, Abteilungsleiter Handball Stefan Kuhl (nur für ein Jahr) sowie Jugendwartin Nicole Drechsel.