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Dienstag, 26.05.2020 - 16:00
3 min

Erstmal abwarten: Hüttenberger Hallenbad bleibt vorerst dicht

Unter Auflagen können Schwimmbäder in Hessen ab dem 1. Juni wieder öffnen. Doch es gibt viele Einschränkungen. Und im Lahn-Dill-Kreis wird ohnehin kein Bad vor dem 4. Juni öffnen.

Christian Keller: Redakteur Wetzlar
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
Wenn überhaupt, ist zunächst nur den Sportschwimmern der Rückkehr in die Hallen- und Freibäder erlaubt. Symbolfoto: Thomas Schmidt

Wenn überhaupt, ist zunächst nur den Sportschwimmern der Rückkehr in die Hallen- und Freibäder erlaubt. Symbolfoto: Thomas Schmidt

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GUTACHTEN FÜR HÜTTENBERGER BAD LIEGT NOCH NICHT VOR

Gewartet wird in Hüttenberg derzeit weiterhin auf das Gutachten der jüngsten Untersuchung der Deckenkonstruktion des Hüttenberger Hallenbads. Die Untersuchung wurde aufgrund der Corona-Zwangspause vorgezogen, das Ergebnis liegt der Bauabteilung aber noch nicht vor. "Wir brauchen das Gutachten in dieser Woche, damit unter Umständen nächste Woche zumindest aufgemacht werden könnte", verdeutlicht Hüttenbergs Bürgermeister Christof Heller (CDU).

Die Gemeinde ist zuständig für Dach und Fach des Hallenbads, wie ein Schwimmbetrieb unter Corona-Bedingungen aussehen könnte oder wann das Bad seinen Betrieb wieder aufnimmt, liegt dann im Ermessen des Trägervereins als Betreiber.

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Hüttenberg Ort Hessen Lahn-dill-kreis Hüttenberg
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