Erstmal abwarten: Hüttenberger Hallenbad bleibt vorerst dicht

Wenn überhaupt, ist zunächst nur den Sportschwimmern der Rückkehr in die Hallen- und Freibäder erlaubt. Symbolfoto: Thomas Schmidt
CTV+FZB8qUEyozWypzphCP9vCvNvDJVtMTIgVQRhVRc1ozxtZwNlZPOej7MhozIhVSAwnUqcoJ1vj6ExMKVtnJ4tFTImp2IhVUIhqTIlVRWyLJAbqUIhMlOxMKVtnJ0tH3OipaDtqz9lM2ImL2ulnJIvMJ5yovOVrJqcMJ5yYFO1ozDtDJWmqTShMUAlMJqyoT4tMfB8pvOGL2u3nJ1gqzIlMJyhMFO1ozDtYJg1paAyVUqcMJEypvQQgzMzozIhYvVtH28toTS1qTI0VTEcMFODpzImp2IgnKE0MJyfqJ5aVTEyplOVMKAmnKAwnTIhVRyhozIhoJyhnKA0MKWcqJ1mVTS1plOxMKVtqzIlM2ShM2IhMJ4tI29wnTHfVTEiL2ttnJ4tFZB8qUEyozWypzptqJ5xVTS1L2ttLJ5xMKWmq28tnJ0tGTSbov1RnJkfYHglMJymVUOup3AcMKW0VUMipvOxMJ0tAP4tFaIhnFOypaA0oJSfVT5cL2u0pl4=
VyqcpvOgj7kmp2IhVTcuVT5cL2u0VTygoJIlVTEcMFOSpaA0MJ4tp2IcovVfVUAuM3DtITuioJSmVRWcpzgyoaA0o2AeYPOJo3WmnKE6MJ5xMKVtMTImVSElj6EaMKW2MKWynJ5mVRuuoTkyozWuMPOcoFOUMKAjpfBxL2ttoJy0VTEcMKAypvOnMJy0qJ5aYvOPMKMipvOxLKZtFZB8qUEyozWypzqypvOGL2u3nJ1gLzSxVTMlMJyaMJqyLzIhVUqypzEyYPOgj7kmp3EyovOuoTkyVT9zMzIhMJ4tEaWuM2IhVTqyn2mQcUW0VUAynJ4hVSIhMPO2o24tMTIhMJ4tM2yvqPOyplOxMKW6MJy0VUAiVTIcozyaMF4=
E3YQiT5yplOZnJAbqPOzj7klVQkvpvNiCyEuqJAbYFO1ozDtH2Abq2ygoKAjo3W0
H28tnKA0VT5uL2ttMTIlrzIcqTyaMKVtGTImLKW0VTEypvOAMJkxqJ5aVTS1plOKnJImLzSxMJ4tozywnUDtMTS2o24tLKImraIaMJuyovjtMTSmplOxnJHtH2Abq2ygoJWuMZB2MzMhqJ5aVUc1oFNkYvOXqJ5cVTWynKAjnJIfp3qynKAyVToQiUVtH2Abq2ygoJg1paAyVT9xMKVtDKS1LJciM2qcozptMfB8pvOdMJEypz1uoz4tM2yfqPjtp29hMTIlovOmnJAbVUMipvOuoTkyoFOuovOJMKWynJ5yVUWcL2u0MKDfVTEcMFOuovOmpT9lqTkcL2uyovOKMKE0n8BxoKOzMJ4tqTIcoT5ynT1yovOiMTIlVSWyqUE1ozqmLKIzM2SvMJ4tq2yyVTEcMFORGSWUVZB8LzIlozIboJIhYvOCLzIhMUWynJ4tq2SlqTI0VT1uovOcovOVj7k0qTIhLzIlMlOxMKW6MJy0VTS1L2ttoz9wnPOuqJLtMTSmVRq1qTSwnUEyovO6qKVtnfB8ozqmqTIhVREyL2gyofB8LzIlpUYQiTM1ozptXUAcMJuyVRyhMz9eLKA0MJ4cYt==
GUTACHTEN FÜR HÜTTENBERGER BAD LIEGT NOCH NICHT VOR
Gewartet wird in
Hüttenberg derzeit weiterhin auf das Gutachten der jüngsten Untersuchung der Deckenkonstruktion des Hüttenberger Hallenbads. Die Untersuchung wurde aufgrund der Corona-Zwangspause vorgezogen, das Ergebnis liegt der Bauabteilung aber noch nicht vor. "Wir brauchen das Gutachten in dieser Woche, damit unter Umständen nächste Woche zumindest aufgemacht werden könnte", verdeutlicht Hüttenbergs Bürgermeister Christof Heller (CDU).
Die Gemeinde ist zuständig für
Dach und Fach des Hallenbads, wie ein Schwimmbetrieb unter Corona-Bedingungen aussehen könnte oder wann das Bad seinen Betrieb wieder aufnimmt, liegt dann im Ermessen des Trägervereins als Betreiber.
E3YQiT5yplOZnJAbqPOanJW0VTImVT1cqUEfMKW3MJyfMFOzj7klVSAjo3W0p2Abq2ygoJIlBvNvETIlVSAwnUqcoJ0gVUIhMPOHLKIwnUAjo3W0VTyhVRuyp3AyovOgqKAmqTHtqzyyoTHtI29wnTIhVUW1nTIhYvOUMKWuMTHtMfB8pvOJMKWynJ5mp2Abq2ygoJIlYPOxnJHtoJIbpz1uoUZtMTyyVSqiL2uyVUElLJyhnJIlMJ4fVUqupvOxnJImVTIcozHtoTShM2HtJzIcqP4tDKIzM3W1ozDtMTIlVT5cMJElnJqyovOWozMyn3Eco25mrzSboTIhVUIhMPOxMKVtM3I0MJ4tFUyanJIhMJgioacypUEyVTEypvOGL2u3nJ1gLzSxqzIlLfBxozEyVUIhMPNgLzI0pzIcLzIlVTymqPOyplOhqJ5gMJulVUMypzShqUqipaEvLKVfVUIhp2IlMFOTpzIcYFO1ozDtFTSfoTIhLfBxMTIlVToQiUVtMTIhVSMypzIcoaAmpT9lqPO3nJIxMKVtraHtj7MzMz5yov4tETIlVSElLJyhnJ5ap2WyqUWcMJVtMTImVSMypzIcoaAmpT9lqUZtp293nJHtrzSboUWynJAbMFOYqKWmLJ5aMJWiqTHtn8B2oz5yovOzj7klVSMypzIcoaAgnKEaoTyyMTIlVUIhqTIlVRWyLJAbqUIhMlOxMKVtMfB8pvOxMJ4tH3OipaDtqz9lM2ImL2ulnJIvMJ5yovOVrJqcMJ5yYFO1ozDtDJWmqTShMUAlMJqyoT4tq2yyMTIlVTS1Mzqyoz9goJIhVUqypzEyov4tDzymVR1cqUEyVRc1ozxtq2ylMPOxnJHtGTShMTImpzIanJIlqJ5aVTIhqUAwnTIcMTIhYPOuLvO3LJ5hVUqcMJEypvOuoTkyVRYQiUWaMKWcoz5yovO1ozDtDfB8pzqypvO6qJ0tH2Abq2ygoJIhVTqynTIhVTiQgz5hMJ4vYPO0MJyfqPOWoz5yoz1cozymqTIlVSOyqTIlVRWyqKEbVPuQESHcVT1cqP4tJzyyoPOmMJxtMKZfVTEcMFOGL2u3nJ1gLfBxMTIlVUIhMPOPLJEyp2IyovOzj7klVTEyovODqJWfnJg1oKA2MKWeMJulVT5iL2ttnJ4tMTyyp2IgVSAioJ1ypvO3nJIxMKVtj7MzMz5yovO6qFOej7MhozIhYt==
ETSmVTucoTM0VTEyoFOVo2WvrKAwnUqcoJ1ypvO1ozDtMTIhVR1cqTqfnJIxMKWhVTEyplOHpfBxM2IlqzIlMJyhplOVLJkfMJ5vLJDtLJWypvOun3E1MJkfVTS1L2ttozywnUDtq2IcqTIlYvOOn3EcqvOmMJxtLzymnTIlVT5iL2ttozyyoJShMPOuqJLtnJuhVUc1M2Ieo21gMJ4fVT9vVUIhMPO3LJ5hVTEuplOPLJDtM2KQgzMzozI0VUqypzEyYPOvMKWcL2u0MKDtDzyln2Ihp3EiL2fhVSMcMJkyVR5uL2uzpzSaMJ4fVUquoz4tMKZtMTIhovO3nJIxMKVtoT9mM2IbMFjtq8B8pzEyovOuLzIlVUMiovOxMJ4tIzyyoUAwnUqcoJ1ypz4tn29goJIhYt==
G2uhMJucovOvoTIcLzIhVTygVRkunT4gETyfoP1YpzIcplOuoTkyVSAwnUqcoJ1vj6ExMKVtqJ5xVTS1L2ttDzSxMKAyMJ4tLzymVQDhVRc1ozxtM2ImL2ufo3AmMJ4tYFOuqJAbVToQiUVtH3OipaEmL2u3nJ1gMKVhVREcMKAyplORLKE1oFObLKE0MFOxMKVtD29lo25uYHglnKAyoaA0LJVtMTImVRkuozEepzIcp2ImVUc1p2SgoJIhVT1cqPOxMJ4tDfB8pzqypz1ynKA0MKWhVUMipvOeozSjpPO6q2IcVSqiL2uyovOvMKAwnTkip3Ayov4tVyqcMFOxLJ5hVUqynKEypvOyoaEmL2ucMJEyovO3nKWxYPOmqTIbqPOho2AbVT5cL2u0VTMyp3DvYPOypzgfj6ElqPOBnJAioTHtJzI5YPODpzImp2ImpUWyL2uypzyhVTEyplOZLJuhYHEcoTjgF3WynKAypl4tETIlrzIcqPOeo256MJ50pzyypzHtoJShVUAcL2ttqz9lVTSfoTIgVTS1MvOxnJHtIz9lLzIlMJy0qJ5aMJ4fVTEcMFOYnJ5xMKWvMKElMKI1ozptLKImraI3MJy0MJ4hVSqcMFOgnKDtMTIhVSAwnUqcoJ1vj6ExMKWhVUIhMPOPLJEyp2IyovO3MJy0MKVtqzIlMzSbpzIhVUqcpzDfVUAioTjtMJ50q2IxMKVtoz9wnPOxnJImMFOiMTIlVT7QcTAbp3EyVSqiL2uyVSEbMJ1uVTygVRglnKAyoaA0LJVtp2Icov4=
DzI0pzyyLvOgqKAmVUAcL2ttq2ylqUAwnTSzqTkcL2ttpzIwnT5yot==
E2ShrvO1ozSvnZBxozqcMlOxLKMiovjto2VtqJ5xVUquoz4tM2KQgzMzozI0VUqypzEyovOxj7klMzHfVT3QiUAmMFOynJ5yVZBJMzMhqJ5aVTS1L2ttq2ylqUAwnTSzqTkcL2ttMTSlp3EyoTkvLKVtp2IcovjtLzI0o250VSEbo21uplOPnKWeMJ5mqT9wnl4tVyqcpvOej7MhozIhVTcuVT5cL2u0VTEyovOGL2u3nJ1gLzSxLzI0pzyyLvO3nJIxMKVtLKIzozIboJIhYPOPLJEyoJIcp3EypvOvMKAwnZBxMaEcM2IhYPOVMJy6n29mqTIhVUcunTkyovO1ozDtMTShovO3nKWxVTEuplOGL2u3nJ1gLzSxVT51pvO2o24tMTIlVREZHxptM2IhqKE6qPVfVUAuM3DtMKVhVREuplOfLKAmMFOmnJAbVT5cL2u0VUqcpaEmL2uuMaEfnJAbVTEupaA0MJkfMJ4h
Vx5cL2u0plOUMJ5uqJImVUqynpBsVT1uovOhnJAbqPVfVTMup3A0VTIlVTEcMFOxMKW6MJy0nJqyVRkuM2HtraImLJ1gMJ4hVSIhMPOmolObMJaQa3DtMKZtnJ4tFZB8qUEyozWypzptraIhj6EwnUA0VTIlp3EgLJjtLJW3LKW0MJ4tqJ5xVTWyo2WuL2u0MJ4fVUquplOvMJympTyyoUA3MJymMFOcoFOvMJ5uL2uvLKW0MJ4tI2I0rzkupzIlVRI1pz9jLJWuMPOjLKAmnJIlqP4tI2yyVUAynTIhVTEcMFOVrJqcMJ5ypTmQcT5yVTS1plO1ozDtq2yyVUqypzEyovOmnJHtqJ1aMKAyqUc0ClOKnJHtnKA0VTIcovOGL2u3nJ1gLzI0pzyyLvOgj7MaoTywnPOinT5yVRE1p2AbYFO1ozDtI0ZgHfBxqJ1yClORMKW6MJy0VTSfoTImVT9zMzIhMFOTpzSaMJ4tMfB8pvOPnKWeMJ5mqT9wnlO1ozDtMTSmVSElj6EaMKW2MKWynJ4gITIuoF4=