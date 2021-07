Fahrt in Scheune: War Alkohol die Ursache?

Fahrt in Scheune: Ein 50-Jähriger kommt am Sonntag in Weidenhausen von der Fahrbahn ab. Archivfoto: Helmut Gehrs/THW Wetzlar

HÜTTENBERG-WEIDENHAUSEN - Hüttenberg-Weidenhausen. Neue Erkenntnisse zu einem Unfall, der sich am Sonntag im Hüttenberger Ortsteil Weidenhausen ereignet hat: Dort war ein 50-Jähriger mit seinem Audi A6 in der Schützenstraße von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto kam schließlich in einer auf einem Gelände zwischen Schützenstraße und Borngasse stehenden Scheune zum Stehen. In der Folge waren am Sonntag Züge des Technischen Hilfswerks aus Wetzlar und Dillenburg im Einsatz.

Scheune vor dem Unfall nicht einsturzgefährdet

Wie die Polizei jetzt mitteilte, sei der Fahrer alkoholisiert gewesen. Ein Atmentest habe einen Promillewert von 2,2 ergeben. Der Mann sei mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Zum Unfallhergang schreibt die Polizei, der Fahrer sei in der Kurve einfach geradeaus weitergefahren. Im Anschluss habe er eine Absperrung in der Borngasse durchbrochen, dann sei er mit seinem Wagen die Böschung zum Gelände der Scheune heruntergefahren und schließlich in die Scheune gekracht.

Entgegen ersten Informationen war diese vor dem Unfall nicht einsturzgefährdet. Dies hat ein Gespräch mit dem Besitzer des Gebäudes ergeben. Die Scheune sei zwar alt, sonst aber in einem guten Zustand gewesen, erklärte dieser. Der Mann nutzt sie aktiv. Allerdings habe das Auto bei dem Unfall am Sonntag einen tragenden Balken erwischt. Das THW hat diesen zwar abgestützt, er dürfe die Scheune aus Sicherheitsgründen jetzt aber vorerst nicht mehr betreten.

Wie es weitergeht und welche Kosten die Folge sind, konnte noch nicht geklärt werden. Laut dem Besitzer der Scheune muss ein Gutachter das Ganze erst bewerten. Er hoffe aber, dass der Balken durch einen Zimmermann erneuert und die Statik so gesichert werden könne. Den Zustand des Gebäudes vor dem Unfall bestätigte auf eine Anfrage indirekt auch die zuständige Fachabteilung des Lahn-Dill-Kreises. Sie schreibt, eine "ursprünglich baufällige Scheune wurde 2018 abgebrochen. Über die verbliebenen Gebäude auf dem Grundstück liegen unserer Behörde bislang keine Kenntnisse vor, dass die Statik der Gebäude in einem kritischen Zustand wäre."