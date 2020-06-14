Sonntag, 14.06.2020 - 07:30
3 min
Feldarbeit statt Festzug für Wetzlars Festbullen
Von Malte Glotz
Redakteur Wetzlar
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SCHÖNSTE BILDER
Welche Erinnerungen an das Ochsenfest haben Sie fotografiert, liebe Leserinnen und Leser? Senden Sie uns Ihre schönsten Ochsenfestbilder an lokalredaktion-wnz@vrm.de. Wir veröffentlichen eine Auswahl in dieser Zeitung und auf www.mittelhessen.de. Wir sind gespannt!
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