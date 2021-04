Feuerwehr löscht brennendes Auto in letzter Minute

Nächtlicher Einsatz: Feuerwehrleute löschen in Vollnkirchen ein brennendes Auto. Foto: Feuerwehr Hüttenberg

HÜTTENBERG-VOLLNKIRCHEN - Ein brennendes Auto hat in der Nacht zum Mittwoch, 14. April, für einen Feuerwehreinsatz in Vollnkirchen gesorgt. Gerufen wurden die Einsatzkräfte kurz vor drei Uhr.

Rauchmelder hatten die Bewohner eines Hauses in der Gänsweid geweckt. Zu diesem Zeitpunkt stand das Fahrzeug, das in einem Carport am Haus abgestellt war bereits in Flammen. Aufgrund der starken Hitze und der Rauchentwicklung mussten Atemschutzgeräteträger die Löscharbeiten vornehmen. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf den Carport sowie das Wohnhaus zu verhindern. Das Auto brannte hingegen vollständig aus.

Brandursache und Schadenshöhe standen am Mittwoch noch nicht fest. 35 Feuerwehrleute aus Vollnkirchen und Volpertshausen waren mit sieben Fahrzeugen am Einsatz beteiligt