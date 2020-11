Feuerwehr rettet Kalb aus Güllegrube

Frisch geduscht ging es für das Kalb nach seiner Rettung in den Stall. Das Tier war in eine Jauchegrube gerutscht. Foto: Feuerwehr Gemeinde Hüttenberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG - Glimpflich ausgegangen ist der abenteuerlichen Ausflug eines Kälbchens in der Gemeinde Hüttenberg. Das Jungtier geriet laut Informationen der Feuerwehr aus ungeklärten Gründen in eine Güllerinne im Stall. Nach einer rasanten Rutschpartie durch ein langes Rohr landete es in einem großen Jauchebecken, das glücklicherweise nicht sonderlich voll war. Hier kämpfte das Tier laut Feuerwehr um sein junges Leben, bis die Feuerwehren aus Reiskirchen und Volpertshausen gegen 10.30 Uhr zu seiner Rettung eilten. Die Einsatzkräfte forderten schließlich noch eine Drehleiter aus Wetzlar an. Da das Kalb schon am Ende seiner Kräfte war, kletterte der Besitzer laut Feuerwehr in das Jauchebecken und befreite das Tier.

Nach der geglückten Rettung war das Tier wohlauf, lediglich etwas unterkühlt. Frisch abgeduscht machte es sich im Stroh unter einer Wärmelampe gemütlich.