Feuerwehrnachwuchs Langgöns löst alle Aufgaben

LANGGÖNS - Langgöns (red). Zum Berufsfeuerwehrtag hat sich die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Langgöns getroffen - ganz wie die Vorbilder aus der Berufsfeuerwehr haben 50 Jugendliche und Betreuer einen ganzen Tag in der Feuerwehr verbracht.

An vier Standorten im Gemeindegebiet überprüften die Jugendlichen die Fahrzeuge und Geräte auf Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit. Neben den Übungen zu verschiedenen Feuerwehrthemen kam auch der Spaß nicht zu kurz - so wurde zusammen Sport gemacht und es wurden Spiele gespielt.

Immer wieder wurde aber dieser Ablauf durch Übungseinsätze für die Jugendlichen unterbrochen, bei denen sie ihr Können unter Beweis stellen mussten. Dabei wurde das ganze Spektrum der Feuerwehrtätigkeiten abgedeckt. So wurden im Gemeindegebiet verschiedene Brände und Hilfeleistungen simuliert.

Los ging es in Oberkleen, wo am Steinbruch ein Vegetationsbrand ausgebrochen sein sollte. Später gab es die Simulation eines solchen Brands auch in Lang-Göns. Die Jugendfeuerwehr musste außerdem zu einem angenommenen Brand in der Gemeinschaftspraxis in Niederkleen ausrücken. Am späten Abend trafen sich die Mitglieder aller Standorte zu einer Großübung am Sportplatz in Espa. Dort mussten die Teilnehmer viele Aufgaben bewältigen. So wurden im Sportlerheim und auf dem Sportplatz Personen vermisst. Zusätzlich musste der Sportplatz für eine mögliche Hubschrauberlandung ausgeleuchtet werden.

Am nächsten Morgen ging es für die Jugendfeuerwehr Lang-Göns und Oberkleen erneut zu Übungseinsätzen. In Oberkleen bestand die Aufgabe darin, im Wald eine vermisste Person zu finden. In Lang-Göns hatte eine automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Dies stellte sich jedoch als Fehlalarm heraus.

Dann löste erneut die automatische Brandmeldeanlage in Lang-Göns aus. Dieses Mal wurde jedoch ein Großbrand angenommen. Alle Jugendlichen trafen sich, um diese Großübung zu absolvieren. Das Fazit: Alle Übungen des Berufsfeuerwehrtages konnten durch die Jugendlichen souverän abgearbeitet werden.