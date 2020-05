Fitness mit lustigen Aufgaben

Die Hüttenberger Feuerwehrfrauen nach dem Zieleinlauf der online-Variante des Muddy Angel Runs. Foto: FFW Hüttenberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Hüttenberg (red). Der Muddy Angel Run ist ein in Deutschland, der Schweiz und in Österreich stattfindender Frauen-Schlammlauf. Neben Teambildung soll er vor allem eins: Aufklärung betreiben zum Thema Brustkrebs. Immerhin erkrankt statistisch jede achte Frau an dieser Krankheit. Durch diesen Lauf sollen Aufmerksamkeit geweckt und Spenden gesammelt werden.

Im letzten Jahr haben die Hüttenberger Feuerwehrfrauen zusammen mit über 10 000 anderen Starterinne an der Frankfurter Commerzbank Arena mitgemacht und sofort eine erneute Teilnahme beschlossen. Da durch die Corona-Pandemie das Aus für die Veranstaltung kam, haben die Veranstalter alternativ eine Online-Veranstaltung unter dem Namen "Never Give Up Edition" entwickelt, bei der die Hüttenberger an den Start gingen.

Während der Veranstaltung erwarten die Teilnehmer einige sportliche und spaßige Herausforderungen, die drinnen und draußen durchgeführt wurden. Alle Teilnehmer waren während des gesamten Events mit ihrem Team per Videocall verbunden und bekamen Anweisungen von Fitness Coach Mellie. Es waren über zwei Stunden mit viel Gymnastik, Fitnessübungen und Laufstrecken, aber auch lustigen Challengen

Gemeinsamer Zieleinlauf

mit Abstandsregelung

Die Übungen wurden getrennt zu Hause durchgeführt, nur zur letzten Laufstrecke traf man sich, natürlich mit vorgeschriebenen Abstandsregel, zum Zieleinlauf hinter dem Hüttenberger Sportzentrum. Das Ziel war zwischen zwei Einsatzfahrzeugen ein pinkfarbiges Muddy Angels Flatterband.