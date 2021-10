Freude über 3000 Euro von den Nachbarn

Den symbolischen Spendenscheck über 3000 Euro überreichen Fabian Basler (v.l.), Uwe Schachta, Kevin Förster und Reiner Förster an den Leiter des Hauses Zoar Björn Goggi. Foto: Jenny Berns

HÜTTENBERG-RECHTENBACH - Hüttenberg-Rechtenbach. Bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es das Haus Zoar im Hüttenberger Ortsteil Rechtenbach. Es gehört mittlerweile zur Stiftung Kreuznacher Diakonie und gilt als eine der ältesten Jugendhilfeeinrichtungen in Hessen. Ambulante wie stationäre Angebote, aber auch tiergestützte Pädagogik und Sozialarbeit an Schulen gehören zum Portfolio des Hauses.

Nicht ganz so lange wie das Haus Zoar gibt es die Firma Reiner Förster GmbH & Co. KG in Rechtenbach. Gegründet 1991, feiert sie in diesem Jahr ihr 30-jähriges bestehen. Seit immerhin 20 Jahren hat die Sanitär- und Heizungsfirma ihren Sitz in direkter Nachbarschaft zu der Jugendhilfe. Jährlich spende Förster an soziale Einrichtungen und Vereine oder Kitas, sagte kürzlich der Chef Reiner Förster. "Im Jubiläumsjahr haben wir gedacht, wir spenden das Geld diesmal unserem langjährigen Nachbarn. Sie leisten eine wichtige Arbeit, die einen hohen Stellenwert für die jungen Menschen hat, die hier betreut und ins Leben zurückgeführt werden", so Förster. Insgesamt 3000 Euro sind es, die das Haus Zoar erhält.

Dessen Leiter Björn Goggi freute sich bei der Übergabe sehr: "Danke, dass Sie an uns gedacht haben. Es ist die erste Spende, die ich entgegennehmen darf, seit ich Leiter der Einrichtung bin. Das ist schon etwas Besonderes." Goggi hatte die Stelle Anfang Mai übernommen.

Außengelände soll

neu gestaltet werden

Er erklärte Reiner und Kevin Förster, Uwe Schachta sowie Fabian Balser die vom Team der Geschäftsleitung im Namen aller Mitarbeiter die Spende übergaben, was die Einrichtung mit dem Geld plant. "Wir wollen ab dem Frühjahr unser Außengelände in Teilen neu gestalten. Insbesondere für die älteren Kinder und Jugendlichen sollen Geräte angeschafft werden. Bislang gibt es nur Spielgeräte für die Jüngeren." Die Spende könne das Haus da gut gebrauchen.