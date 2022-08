Fünf Tage Kirmes feiern in Hörnsheim

Gute Laune garantiert: Am Sonntag soll sich, wie auch in den Vorjahren, der Kirmeszug durch Hörnsheim schlängeln. Archivfoto: Julian Spannagel

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Sie ist eben so bekannt wie beliebt: die Hörnsheimer Kirmes, organisiert von der Mädchen- und Burschenschaft "Frisch Auf" 1955. Nach langer, corona-bedingter Pause soll es bei der fünf Tage dauernden Kirmes in diesem Jahr wieder richtig rundgehen.

Start ist bereits am Donnerstag, 11. August, ab 20 Uhr. Im großen Festzelt auf dem Hörnsheimer Sportplatz erfolgt dann der Fassbieranstich. Am gleichen Ort geht es am Freitag, 12. August, weiter: Unter dem Motto "Musikcasino" legt DJ Björn Göbel ab 21 Uhr "wechselnde Musikrichtungen im Glücksspielstil" auf. Getanzt werden darf dazu bis spät in die Nacht.

Am Samstag, 13. August, steht Livemusik auf dem Programm mit der Band "P. n. 8", die Rock- und Popsongs covert. Los geht es ab 20 Uhr.

Am Sonntag, 14. August, erwartet Besucher ab 14 Uhr der große Festumzug mit der "Neuen Schwalbacher Blasmusik" durch Hörnsheim. Danach wird im Festzelt weitergefeiert. Am Montag, 15. August, klingt die Kirmes mit dem traditionellen Frühschoppen ab 11 Uhr aus.