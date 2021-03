Fußgängerbrücke trägt nicht mehr

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG - Hüttenberg (jeb). Für eine Brücke ist sie noch gar nicht alt: die kleine Holzbrücke, die im Ortsteil Hüttenberg über den Kleebach führt. Auch schwere Lasten hat sie nicht zu tragen. Gelegen in der Berliner Straße, in der Nähe des Kindergartens und des Seniorenzentrums, wird sie ausschließlich von Fußgängern genutzt.

Und doch hat das Bauwerk, das vor etwas mehr als zehn Jahren errichtet wurde, seinen Zenit angeblich bereits überschritten - auch, wenn die Brücke von außen betrachtet noch recht gut ausschaut. "Der Teufel liegt im Detail", erklärte der Hüttenberger Bürgermeister Christof Heller (CDU) unlängst den Gemeindevertretern. Mittlerweile gebe es Fehler in allen Bauteilen, auch Leimbinder und Holzträger seien verwittert oder aufgequollen, zudem seien Auflager beschädigt. Gebaut wurde sie von einem heimischen Unternehmen.

Ein Gutachten hat unlängst ergeben, dass die Statik wohl nicht mehr in Ordnung ist. Aktuell ist der Fußgängerweg über den Kleebach deshalb auch gesperrt.

"Ziel ist es, die Brücke schnellstmöglich wieder herzustellen", sagte Heller. Allerdings käme aufgrund der vorhandenen Schäden keine Sanierung mehr in Frage, stattdessen müsse es einen Ersatzneubau geben. Um die 55 000 Euro wird dieser voraussichtlich kosten.

Genutzt wird die kleine Brücke tatsächlich zum großen Teil von den Bewohnern des benachbarten Seniorenheims und Kindergartenkindern, die über sie in die Ortsmitte gelangen. Dort befinden sich auch Banken und Apotheken. Die nächste Brücke ist so weit entfernt, dass wer über den Kleebach will, einen Umweg von gut einem Kilometer in Kauf nehmen muss.

Bei den Gemeindevertretern stieß die Nachricht vom notwendigen Neubau teilweise auf Unverständnis. Unter anderem hätten es einige gerne gesehen, dass die Firma, die die Brücke gebaut hat, ebenfalls noch einmal die Standfestigkeit überprüft. Eventuell könne die Brücke ja doch noch saniert werden, waren sie der Meinung. Für eine solche Prüfung brauche es einen Statiker, das könne die Firma nicht leisten, sagte Heller.

Am Ende entschieden die Gemeindevertreter mehrheitlich, dass es einen Neubau geben soll - auch, damit möglichst bald wieder ein benutzbarer Fußgängerüberweg an gleicher Stelle vorhanden ist.