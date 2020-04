Gemalte Grüße für Menschen in der Ukraine

Kinder malen bunte Bilder für Kinder in der Ukraine, die zuhause bleiben müssen. Repro: Klaus Moos

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Hüttenberg (red). Der Verein "Brücke der Hoffnung" startet eine Aktion, bei der Kinder für Menschen in der Ukraine Bilder malen können. "In der Ukraine dürfen Kinder unter 14 und alte Menschen ab 60 Jahren ihr Haus nicht mehr verlassen. Über einen Gruß aus Deutschland würden sie sich riesig freuen", erklärt der Verein die Idee hinter der Aktion.

Und so schlägt er den Kindern in Deutschland vor: "Nimm ein DIN A4 Blatt und male ein cooles, buntes Bild. Das schickst Du mit der Post an uns, wir scannen es ein, leiten es weiter und unsere Mitarbeiter in der Ukraine verschenken es."

Wer eine Anschrift auf den Briefumschlag schreibt, bekommt zudem einen Dankeschön-Brief, versprechen die Organisatoren.