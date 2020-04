Gemeinsames Singen auf Balkonen

Blasmusiker begleiten die singenden Senioren auf dem Balkon zu „Stern auf den ich schaue“. (Foto: Johannes Blöcher-Weil)

HÜTTENBERG - Not macht erfinderisch, sagt der Volksmund – und das ist besonders jetzt aufgrund der Corona-Pandemie spürbar. Damit die Bewohner des Seniorenzentrums in Hüttenberg wegen der nicht stattfindenden Gottesdienste nicht auf ihrer geliebten Osterchoräle verzichten müssen, hatten Gerlinde Wohlrab und Grubert eine tolle Idee. Am Ostermorgen um 11 Uhr hatten sie zu einem Balkonsingen eingeladen. Wer wollte, konnte nach draußen auf den Balkon kommen und mit allen gemeinsam den Choral „Stern auf den ich schaue“ anstimmen.

Auch um die musikalische Begleitung hatten sich die Organisatoren gekümmert. Vier Bläser unterstützten die Sänger unter Einhaltung der Sicherheitsabstände und spielten auch im Anschluss noch vertraute Ostermelodien, in die die Senioren einstimmen konnten.