Goethe-Weihnachtsmarkt fällt aus

HÜTTENBERG-VOLPERTSHAUSEN - Es sollte der 23. Weihnachtsmarkt am Goethehaus in Volpertshausen werden, doch wegen der Corona-Pandemie hat der Vorstand des Heimatkundlichen Vereins Hüttenberg ihn abgesagt. Er sah sich nach eigenen Angaben nicht dazu in der Lage, die Sicherheitsbestimmungen, die Beschränkung der Besucherzahl, die hohen hygienischen Anforderungen an die Verkaufsstände, das kaum umzusetzende Rahmenprogramm, die Zugangskontrollen, die Abstandsregelung und vieles mehr umzusetzen. Die Sorge um die Gesundheit der Besucher, der Helfer vom Heimatkundlichen Verein und der Aussteller stand bei der Entscheidung im Vordergrund.

Der bei vielen Besuchern beliebte Weihnachtsmarkt war immer ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Vereins. Im nächsten Jahr soll es ihn wieder geben.