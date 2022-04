Großeinsatz in Hüttenberg wegen Verdacht auf Kita-Brand

Unter Atemschutz kann die Hüttenberger Feuerwehr das brennende Führerhaus eines Lkws löschen und ein Übergreifen der Flammen verhindern. Foto: Manfred Adam/Feuerwehr Hüttenberg

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Ein brennender Lkw hat am Mittwochmittag für einen Großalarm im Ortsteil Hüttenberg gesorgt. Grund war aber nicht der Lkw-Brand, sondern "eine Verknüpfung verschiedener Faktoren", wie Manfred Adam, Sprecher der Hüttenberger Feuerwehr mitteilt.

Brandursache noch

nicht geklärt

Demnach waren die Einsatzkräfte um 13.47 Uhr zu einem Küchenbrand in der Kindertagesstätte in der Berliner Straße gerufen worden. Die Küche in der Kita war zu diesem Zeitpunkt verraucht, es bestand die Vermutung, dass Menschenleben in Gefahr sind.

Das wiederum führte zu dem Großalarm. Die Feuerwehren der Ortsteile Hüttenberg, Rechtenbach, Volpertshausen und Reiskirchen rückten mit 44 Feuerwehrleute und zehn Fahrzeugen aus. Ebenso waren der Kreisbrandinspektor, Rettungsdienst, Notfallseelsorge und Polizei im Einsatz. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte vor Ort.

Dort stellte sich allerdings heraus, dass die Ursache des Qualms nicht in der Kita zu finden war. Der Rauch sei durch ein geöffnetes Fenster von außen eingedrungen, sagt Manfred Adam, der erklärt: "In unmittelbarer Nähe, gegenüber dem Kleebach, brannte ein Lkw mit starker Rauchentwicklung. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das gesamte Führerhaus bereits in Vollbrand."

Unter schwerem Atemschutz konnte die Feuerwehr dann ein Ausbreiten der Flammen vom Führerhaus auf die Ladefläche verhindern und den Brand löschen. Wodurch das Führerhaus des Lkws in Brand geriet, ist bislang nicht bekannt, auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.