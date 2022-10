Großer Preis für kleine Saubermänner in Rechtenbach und Leun

Die Wald-Kita "Wurzelhüpfer" in Rechtenbach erhält einen Preis des hessischen Umweltministeriums. Archivfoto: Jenny Berns

HÜTTENBERG-RECHTENBACH/SOLMS - Hüttenberg-Rechtenbach/Solms (red). Für ihr großes Engagement beim Sauberhaften Kindertag und Sauberhaften Schulweg sind in diesem Jahr 50 Kindertagesstätten und Schulen aus Hessen ausgelost und mit einem Preisgeld von je 200 Euro belohnt worden. Darunter sind der Waldkindergarten "Wurzelhüpfer" Rechtenbach und die Kita "Lummerland" in Solms, berichtet das hessische Umweltministerium in einer Pressemitteilung. Mit insgesamt gut 49.000 Teilnehmern seien die Aktionstage wieder ein voller Erfolg gewesen.

"Das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur zu schärfen und durch gemeinsame Aktionen erlebbar zu machen, stehen im Vordergrund der Kampagne. Ich freue mich, dass wir die Schulen und Kitas für ihr tolles Engagement belohnen können", sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne). Die Preisgelder in Höhe von insgesamt 10.000 Euro wurden von der Ehrenamtskampagne "Gemeinsam aktiv - Bürgerengagement in Hessen" durch die Hessische Staatskanzlei zur Verfügung gestellt.