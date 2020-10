Gründer der Rechtenbacher Jungschar feiert

Wilhelm Lang feiert seinen 90. Geburtstag. In seinem Leben haben der christliche Glaube und die Musik große Rollen gespielt. Foto: Johannes Blöcher-Weil

HÜTTENBERG-RECHTENBACH - Der christliche Glaube und die Landwirtschaft waren und sind die prägenden Säulen im Leben von Wilhelm Lang. Heute feiert er in Rechtenbach seinen 90. Geburtstag.

Zur Welt kam Wilhelm Lang am 27. Oktober 1930 im damals noch selbstständigen Ortsteil Groß-Rechtenbach. Er war das siebte von neun Kindern. In Groß-Rechtenbach besuchte er die Volksschule und wurde dort auch konfirmiert. Der Kriegsdienst blieb ihm erspart.

"Durch die Erziehung in meiner Familie habe ich den christlichen Glauben kennengelernt, und er hat mich mein ganzes Leben lang geprägt", erzählt der Jubilar.

Die Eltern hatten einen Bauernhof im Ortskern von Rechtenbach. Weil sein Bruder, der den Hof übernehmen sollte, in Frankreich als vermisst gemeldet wurde und die beiden übrigen älteren Brüder schon in Lehrberufen waren, übernahm Wilhelm Lang nach der Landwirtschaftslehre und dem Besuch der Landwirtschaftsschule später den Betrieb. Seine Freizeit investierte er in die Jugendarbeit beim Christlichen Verein junger Menschen (CVJM) und der Evangelischen Gemeinschaft (EG). Dort gründete er eine Jungschar, um Kindern ein attraktives Freizeitangebot zu machen und den christlichen Glauben näherzubringen. Auch in der Sonntagsschule brachte er sich ein.

Ein wichtiger Bestandteil im Leben von Lang ist auch die Musik. Er hat 60 Jahre im Posaunenchor gespielt - zunächst Trompete und später, bis zu seinem Ausscheiden, Waldhorn - und noch ein bisschen länger im Gemischten Chor gesungen.

Im Ruhestand mit dem Computer vertraut gemacht

In der Evangelischen Gemeinschaft war er mehrere Jahrzehnte lang Kassierer. 1962 hat Wilhelm Lang seiner Frau Annelies, geborene Visosky, das Ja-Wort gegeben. Mit ihr war er bis zu deren Tod 2004 verheiratet. Das Ehepaar bekam die vier Kinder Johannes, Ruthild, Margrit und Wilfried. 1965 übernahm er den Betrieb von seinen Eltern. Als der Hof Ende der 1960er-Jahre dem Straßenneubau der Frankfurter Straße weichen musste, übernahm die Familie einen Hof neben dem Bürgerhaus, weil dessen Besitzer aussiedelte.

Als Wilhelm Lang vor 25 Jahren den Hof an seinen Sohn Wilfried übergab, machte er sich noch mit dem Computer vertraut und übernahm die Buchhaltung. Wenn es die Kraft zulässt, unterstützt er auch heute noch seinen Sohn bei manchen Arbeiten.

Neben dem Besuch der Bibelstunde und des Gottesdienstes verbringt Lang seine Zeit mit Kreuzworträtsel-Lösen und Sodoku oder mit Musik-Hören.

Zum 90. Geburtstag darf ihm gratulieren, wer kommen möchte. Die Familie hat einen Stehimbiss im großen Hof vorbereitet. Insgesamt freuen sich mit Lang 15 Enkelkinder und drei Urenkel - ein weiteres ist unterwegs.