Gutachten liegt vor: Hüttenberger Bad bleibt zu, Dach ist nicht mehr sicher

Die Corona-Zwangspause wurde sinnvoll genutzt und die turnusgemäße Untersuchung der Dachkonstruktion gemacht. Das Ergebnis ist niederschmetternd für Schwimmer: Das Hallenbad muss geschlossen bleiben. Archivfoto: Christian Keller

Hüttenberg. Bittere Nachricht für Hüttenberg: Das Hallenbad bleibt zu. Nicht wegen Corona und Hygieneregeln, sondern weil die Dachkonstruktion nicht mehr sicher ist.

"Hallenbad Hüttenberg bleibt geschlossen - Sicherheit ist gemäß Gutachten nicht gewährleistet", lautet die kurze Pressemitteilung, welche die Gemeinde Hüttenberg am Dienstag herausgegeben hat. Dort hatte die Bauabteilung schon seit mehreren Tagen auf das Ergebnis des jüngsten Gutachtens gewartet. Die Corona-bedingte Zwangspause im Hallenbad hatte die Gemeinde in Absprache mit dem Trägerverein dazu genutzt, die turnusgemäße Untersuchung durchzuführen.

Jetzt liegt das, für alle Schwimmfreunde bittere Ergebnis vor: "Diese Überprüfung hat nun leider ergeben, dass die Schäden an der Dachkonstruktion mittlerweile so gravierend sind, dass die Standsicherheit und somit die Sicherheit der Besucher des Bades nicht mehr gewährleistet sind", heißt es in der Pressemitteilung. Die Kontrolle ist in Hüttenberg mittlerweile Routine, denn nach dem Einsturz des Flachdachs einer Eislaufhalle in Bad Reichenhall im Jahr 2006 sind Kommunen angehalten, die Standsicherheit von Flachdächern öffentlicher Gebäude in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren. So auch in Hüttenberg.

Details zu den Schäden

soll es am Mittwoch geben

"Wir bedauern, dass wir aus diesem Grund keine andere Möglichkeit haben, als das Hüttenberger Hallenbad ab sofort für den Besucherverkehr geschlossen zu halten", teilt die Gemeinde mit.

Nähere Angaben wollte Bürgermeister Christof Heller (CDU) auf Nachfrage nicht machen. Für Mittwoch ist ein Pressegespräch mit dem Gemeindevorstand, Walter Krack als Bevollmächtigter des Trägervereins und dem Baugutachter angesetzt. Dann wollen die beteiligten nähere Auskünfte erteilen. Unter anderem auch darüber, inwieweit die benachbarte Sporthalle betroffen ist, in der der Handball-Zweitligist TV Hüttenberg trainiert.