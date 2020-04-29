Mittwoch,
29.04.2020 - 19:30
2 min
Hält die Decke im Hüttenberger Hallenbad?
Alle drei Jahre wird die Statik der Decke im Hüttenberger Hallenbad überprüft. In diesem Jahr nutzen Gemeinde und Trägerverein die Corona-Zwangspause für die Untersuchungen.
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
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